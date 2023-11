Sa carrière en jeu, cet international français n’en peut plus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’image de l’Espagnol Gavi, de nombreux internationaux se sont blessés pendant la récente trêve. Pour le Français Jules Koundé, il est évident que le calendrier doit être allégé.

Le scénario se répète à chaque trêve. Victimes du fameux « virus FIFA », de nombreux internationaux se blessent avec leurs sélections respectives. C’est notamment le cas de l’Espagnol Gavi, dont la saison est déjà terminée à cause d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Le milieu du FC Barcelone aurait-il trop joué ? L’hypothèse n’est pas à exclure d’après son coéquipier Jules Koundé. En réaction à un précédent coup de gueule de son ami Aurélien Tchouaméni, le défenseur central du Barça et de l'équipe de France s’est plaint du calendrier surchargé.

« Je suis d'accord avec lui, on ne peut que partager, a réagi le Blaugrana dans l'émission Clique sur Canal+. Le rythme est devenu de plus en plus soutenu. Et ce qui me dérange un peu, c'est que quand on fait ce genre de constats qui sont des faits, on joue plus, on entend souvent les mêmes rengaines qui disent que "oui mais avant on jouait aussi et c'était bien", alors que ce n'est pas forcément vrai qu'il y avait autant de matchs. Et puis surtout, ce n'est pas parce qu'avant c'était de telle manière qu'il ne faut pas évoluer. »

« Je pense que l'on va dans un rythme qui est de plus en plus dangereux, a prévenu Jules Koundé. On voit qu'il y a de plus en plus de blessures, et des blessures graves. Notamment avec cette trêve où il y a énormément de joueurs qui se sont blessés. On demande de plus en plus. Comme Aurélien le disait, ce n'est pas se plaindre, c'est juste vouloir quelque chose qui est juste, qui nous permet d'exprimer notre talent et de proposer aux spectateurs des matchs de meilleure qualité. »

Des carrières en danger

« Si ce rythme peut briser des carrières ? Oui, je pense. J'ai un coéquipier, Gavi, qui s'est fait les ligaments croisés avec le ménisque en plus. Ça peut. On ne sait jamais, on sait que ce sont des blessures dont on revient bien avec l'avancée de la médecine, mais il y a aussi des joueurs qui en reviennent moins bien et ça crée des faiblesses dans ton corps. Des fois, il faut voir plus loin qu'une blessure. Une blessure fragilise un corps et peut en entraîner d'autres derrière même si on la soigne », a alerté l’ancien Bordelais.