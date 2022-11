Priorité aux Bleus, Benzema va encore agacer les Madrilènes

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De passage à Lyon vendredi, Karim Benzema en a profité pour rassurer les supporters de l’équipe de France. L’attaquant des Bleus, gêné par des douleurs ces dernières semaines, sera bien remis d’ici le début de la Coupe du monde 2022.

Les nouvelles sont rassurantes pour Karim Benzema. Victime de douleurs musculaires ces dernières semaines, l’attaquant du Real Madrid a dû déclarer forfait pour plusieurs rencontres. Le Français n’a pas pris le moindre risque à l’approche de la Coupe du monde 2022. Un choix pertinent puisque le Merengue, inclus dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps, sera bien en mesure de disputer la compétition au Qatar avec les Bleus. Ce que le Ballon d’Or a confirmé lors de son passage au Groupama Stadium vendredi soir.

🔥 @Benzema est de retour à la maison 🔴🔵

Et il n’est pas venu les mains vides 😏✨ pic.twitter.com/nsyzbXsPUy — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2022

« La finale du Mondial la veille de mon anniversaire ? Ce serait un des plus beaux cadeaux d'anniversaire, a imaginé l’international tricolore sur Prime Video. Je suis pressé de commencer cette Coupe du monde qui va être difficile, mais on a une grande ambition. On prendra match après match. Chaque match sera une finale pour nous. On a un très bon groupe. On prendra les matchs petit à petit, match après match et on verra ce qui se passe. Je serai à 100%. J'ai eu quelques petites gênes, mais rien de grave donc il y a encore le temps d'ici le 22 novembre. »

Benzema sera prêt pour l'Australie

« Je serai en forme, je serai prêt mentalement et physiquement », a annoncé Karim Benzema, déjà focalisé sur le match contre l’Australie. Et ce même si ses absences agacent du côté de Madrid. « Non, sincèrement, je ne comprends pas, a récemment réagi son ancien coéquipier Guti dans l'émission El Chiringuito. Je vois Messi jouer au PSG, Lewandowski jouer avec le Barça, presque tous les joueurs jouent. Cela fait partie du risque. C'est comme ça, tu dois l'assumer, tu ne peux pas laisser ton équipe de côté. » Sans KB9 lors de ses quatre derniers matchs en Liga, le Real Madrid a perdu la première place du championnat, occupée par le FC Barcelone.