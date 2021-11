Polémique au Parc des Princes, la FFF censure les supporters

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, pour France-Kazakhstan, les supporters membres du groupe des Irrésistibles français voulaient montrer une banderole hostile au projet de Coupe du monde tous les deux ans. Néanmoins, cette banderole n’a jamais pu être déployée au Parc des Princes.

Samedi soir, les supporters de l’Équipe de France ont vécu une belle soirée au Parc des Princes. Un succès net 8-0 face aux Kazakhstan pour valider une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar dans une soirée marquée par les hommages aux victimes du 13 novembre, six ans après. Pourtant, tous ne gardent pas un bon souvenir de cette soirée. Le groupe des Irrésistibles français est l’une des principales associations de supporters de l’Équipe de France. Ceux-ci voulaient profiter de ce match de qualification à la Coupe du monde en mondovision pour faire passer un message sur l’avenir de la compétition. Il y a quelques semaines, Arsène Wenger a communiqué son idée que la Coupe du monde devait se dérouler tous les deux ans dans un futur proche. Une idée qui avaient susciter de nombreux doutes voire de l’hostilité notamment chez les supporters de football, notamment Les Irrésistibles français.

Une banderole hostile au projet Wenger censurée

Le principal groupe de supporters français n'a pas pu déployer hier sa banderole au #ParcDesPrinces pour exprimer son opposition à l'hypothèse d'une #CoupeDuMonde tous les 2 ans que défend la #Fifa. "C'est le président de la Fifa qui n'a pas voulu la voir au Parc des Princes". pic.twitter.com/9ueRk5Z3f9 — @Mediasinfos 📺📻📸📰 (@Mediasinfos) November 14, 2021

Le match de samedi était l’occasion pour eux de faire passer un message. Ils avaient ainsi préparé une banderole #No2YearWorldCup pour la déployer dans l’enceinte parisienne. Mais, cette initiative n’a jamais abouti. Pour 20minutes, le capo du groupe Fabien Bonnel est revenu sur les difficultés qu’ont connu les membres du groupe avec la sécurité. « Quand on est arrivé, on a senti une attention particulière de la part de la sécurité sur notre matériel, en tout cas plus que d’habitude. Ils voulaient voir si on avait rentré [la banderole] et la bloquer. #No2YearWorldCup, c’était presque neutre, et pourtant on a vu de l’excitation et de l’affolement générés au moment du contrôle du matériel. », relate t-il. Ensuite, dans la tribune, les membres de la sécurité sont revenus pour de bon et surtout pour neutraliser la banderole. « Ils ont tout fouillé, à un moment donné on leur a demandé d’arrêter de tout déballer et de nous pourrir le match, qu’on savait ce qu’ils cherchaient. Quasiment au même moment, ils sont tombés sur le sac avec la banderole. On est sortis avec eux de la tribune et on est allé en coursive pour leur montrer son contenu. », ajoute t-il. L’action empêchée, la polémique débute pour une banderole peu agressive. Faut-il le rappeler, son président Noël le Graët ne s’est pas révélé hostile au projet d’Arsène Wenger, une exception en Europe. Volonté de censure ? En tout cas, Noël le Graët ne va pas retrouver plus de popularité auprès des supporters français.