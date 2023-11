EdF ‍: Une Française en pleurs, Hervé Renard avoue sa grande surprise

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Réputé pour être un entraîneur capable de créer des miracles avec ses sélections, Hervé Renard dirige pour la première fois de sa carrière une équipe féminine. Une approche totalement différente dans sa pédagogie.

Entraîneur de l'équipe de France féminine depuis mars 2023, Hervé Renard a vécu une année complètement folle. Marquée par l'après-Coupe du monde 2022, où l'Arabie saoudite a battu l'Argentine de Lionel Messi en phase de poules, notamment grâce à un discours devenu mythique de l'ancien défenseur. Après ce coup d'éclat et en dépit d'une élimination précoce, Hervé Renard a pris la succession de Corine Diacre à la tête des Bleues. Une expérience toute nouvelle pour le coach de 58 ans, qui n'avait jamais entraîné d'équipe féminine et qui doit changer sa façon de travailler mais également modifier ses rapports avec ses joueuses. Une approche différente mais qu'il apprécie tout autant. L'ancien sélectionneur du Maroc s'est exprimé lors d'un entretien avec le journal La Tribune Dimanche sur le changement dans la manière dont il entraîne désormais.

Hervé Renard décontenancé par les Bleues, il progresse

« Il y a toujours une barrière à ne pas franchir et, je l'avoue, il m'arrive d'être un peu décontenancé dans certaines situations. Heureusement, j'ai un staff fantastique. Seul, je ne serais parfois pas capable de gérer tous ces aspects nouveaux. Un jour, avant un match, j'informe une joueuse qu'elle ne jouerait pas. Et là, elle s'est mise à pleurer. Je n'avais jamais vécu ça, j'avais l'impression d'avoir une de mes filles en face de moi et de l'avoir peinée alors que je prends juste une décision sportive. Ça m'a un peu perturbé. Il faut être beaucoup moins cash qu'avec les garçons, ce qui n'est pas facile pour moi. Mais c'est bien, ça me permet de faire un travail sur moi-même. Ça va me faire progresser » concède Hervé Renard, qui avoue avoir modifié son approche avec ses joueuses, par rapport à l'époque où il entraînait des hommes. Motivé à l'idée d'enfin remporter un trophée avec la France, Hervé Renard espère être celui qui sera capable de tirer le meilleur des Françaises, malgré une pédagogie drastiquement différente à ses yeux. Mais toujours une très haute exigences.