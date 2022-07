Pogba forfait pour le Mondial, la terrible nouvelle

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Touché à l'entrainement, Paul Pogba enchaine les examens à propos de son genou droit. Et les derniers résultats sont inquiétants. Son retour pourrait n'avoir lieu qu'en 2023.

De retour à la Juventus avec l’ambition de tout casser après des années de marasme à Manchester United, Paul Pogba était attendu au tournant. S’il a toujours répondu présent en équipe de France, son retour au premier plan était espéré pour aider le club italien à redorer son blason et arriver en forme pour la défense du titre mondial. Tout pourrait s’écrouler avec son pépin physique enregistré pendant la préparation. C’est à l’entrainement que la Pioche a été touchée, ce lundi, quelques jours seulement après ses débuts avec la Juventus. Présent aux Etats-Unis avec son équipe, Paul Pogba a immédiatement passé des premiers examens qui ont détecté une lésion du ménisque latéral du genou droit. De quoi annoncer une absence d’environ deux mois, qui ne réjouissait déjà personne.

Vers une absence d'au moins quatre mois

La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 https://t.co/a3vtgi09sX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 27, 2022

Mais ce jeudi matin, la Gazzetta dello Sport va plus loin après les derniers compte-rendus, et notamment une consultation pré-chirurgie qui a démontré qu’une chirurgie plus lourde est désormais nécessaire pour soigner du mieux possible l’international français. Et cela signifierait une absence beaucoup plus longue. Selon le quotidien sportif italien, son année 2022 serait déjà terminée, et son retour serait prévu pour le début de l’année 2023. Un coup dur qui signifierait aussi l’absence du Tricolore pour la Coupe du monde, qui aura lieu en novembre et en décembre. Une vraie déception pour la Juventus et Paul Pogba, même si rien n’a encore été acté. Le temps nécessaire pour se remettre de cette blessure et de cette intervention serait en effet plutôt de quatre mois de convalescence contre les deux espérés au départ.

La suite des examens aura lieu à Turin dans la semaine suivante, et la Juventus tout comme le joueur n’ont pas envie de précipiter leur décision. C’est aussi pourquoi l’équipe de France pourrait envoyer un des membres de son staff pour superviser la situation et avoir un médecin en qui Paul Pogba à confiance pour donner son opinion sur ce sujet sensible. Car en cas de forfait, l’équipe de France perdrait l’un de ses fleurons, décisif pendant la Coupe du monde 2018 et l’un des rares à avoir répondu présent au dernier Euro. Un scénario que Didier Deschamps n’a pas envie de connaitre alors que la Coupe du monde est dans quatre mois.