Pavard titulaire pour Irlande-France, Giroud aussi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures du match entre l'Irlande et la France, le retour dans le onze de départ de Benjamin Pavard, un des grands perdants du Mondial 2022, est désormais officiel

A partir de 20h45 ce lundi, l'équipe de France tentera de confirmer à Dublin l'énorme victoire enregistrée vendredi dernier contre les Pays-Bas, et si c'était le cas l'équipe du capitaine Mbappé ferait déjà un pas énorme dans la quête d'un ticket pour l'Euro. On connait désormais les choix de Didier Deschamps, et il est donc confirmé que Benjamin Pavard sera titulaire au coup d'envoi. Après une copie médiocre lors du match inaugural des Bleus contre l'Australie au Qatar, Pavard avait laissé sa place à Jules Koundé pour la suite de la Coupe du Monde. Mais le sélectionneur national a finalement décidé lui laisser une chance de retrouver son rang. D'autre part, Olivier Giroud, entré en seconde période face aux Pays-Bas, sera titulaire contre l'Irlande.

Compo probable de la France contre l'Irlande

Maignan - Pavard, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Camavinga, Rabiot, Griezmann - Kolo Muani, Giroud, Mbappé