Paul Pogba de nouveau blessé, catastrophe pour la France

L'espoir de voir Paul Pogba jouer le Mondial avec l'équipe de France était revenu ces derniers jours. Mais le milieu de terrain est de nouveau blessé et du côté de la Juventus, on pense que son année 2022 est terminée.

Le mercredi 9 novembre, Didier Deschamps annoncera lors du journal de 20 heures de TF1 la liste des joueurs qui feront le déplacement jusqu’au Qatar pour disputer le Mondial 2022. Dans le groupe de l’équipe de France, il y a encore des incertitudes liées à des joueurs blessés, et tout en haut de la pile, il y a évidemment le cas de Paul Pogba. Car les Bleus sans Pogba ne sont pas tout à fait les Bleus, et l’on connaît l’importance du milieu de terrain de la Juventus dans le vestiaire. Déjà miné par l’affaire de chantage dont il a été la victime, le joueur de 29 ans vit des mois très difficiles, puisque son départ de Manchester United pour retrouver la Vieille Dame n’a pas été à la hauteur de ses attentes, Paul Pogba étant contraint de se faire opérer suite à une blessure au genou. Mais ces derniers temps, le champion du monde 2018 retrouvait le moral, son retour étant plus rapide que prévu.

Pogba out encore 10 ans, fin du rêve ?

Patatras. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport affirme que Paul Pogba, qui pensait pouvoir jouer un ou deux matchs avant la trêve internationale, histoire de montrer à Didier Deschamps qu’il était apte, est de nouveau forfait. Cette fois, ce n’est pas le genou du milieu de la Juventus et des Bleus qui le fait souffrir, mais une blessure à la cuisse. Le quotidien sportif italien annonce que ce souci musculaire repousse d’au moins dix jours la reprise de Paul Pogba, et qu’il sera impossible qu’il joue la moindre minute avant le Mondial, l’idée étant même à un véritable retour début 2023, lorsque la Coupe du Monde sera terminée. La Gazzetta ne tire pas un trait définitif sur l’idée de voir Paul Pogba défendre le titre gagné par la France il y a 4 ans, mais on n’est plus très loin d’un forfait définitif, le sélectionneur français ayant clairement fait savoir qu'il n'irait pas à Doha avec des joueurs blessés ou pas prêts. L'année 2022 est vrai cauchemar pour Paul Pogba.