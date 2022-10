EdF : Paul Pogba ira au Qatar, le miracle arrive

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

D’ores et déjà privée de Ngolo Kanté pour le Mondial au Qatar cet hiver, la France devra-t-elle également faire sans Paul Pogba ?

Opéré du genou au début du mois de septembre, Paul Pogba est grandement incertain pour la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Forfait pour le dernier rassemblement des Bleus, le milieu de terrain de la Juventus Turin est toujours espéré par le staff de Didier Deschamps, qui a déjà appris le forfait de Ngolo Kanté dans la semaine. L’absence de Paul Pogba, cumulée à celle du joueur de Chelsea, mettrait un sacré coup aux ambitions de la France dans ce Mondial. Mais à en croire Rafaela Pimenta, l’avocate de Paul Pogba, la présence de l’ancien Mancunien dans le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du monde est loin d’être impossible. En effet, Paul Pogba est plus que jamais sur le chemin du retour selon celle qui a succédé à Mino Raiola afin de gérer la carrière de Paul Pogba.

Pogba proche d'un retour ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

« Il était convaincu qu'avec la thérapie conservatrice, il serait revenu plus rapidement. Heureusement, maintenant c'est fini. Il reviendra rapidement sur le terrain pour sa Juve. Le cauchemar est bientôt terminé. Pogba sera très bientôt le nouveau leader de la Juventus » a livré Rafaela Pimenta dans la presse italienne avant de poursuivre. « Il est enthousiaste. Le super pouvoir de Paul est de surmonter les difficultés avec une force incroyable et beaucoup d’optimisme. Il y a quelques semaines, il m'a dit : 'Rafaela, ça suffit. Je ne veux plus penser à rien, je me concentre sur mon genou et ma guérison, parce que je veux rejouer'. Et c'est ce qu'il a fait : Je suis sûr qu'il n'a plus écouté personne et qu'il n'a plus rien entendu, car il est capable de se couper du monde et de se concentrer sur un seul objectif » a lancé l’avocate de Paul Pogba, dont les déclarations seront de nature à rassurer Didier Deschamps. Autre élément positif pour la France : le milieu de terrain de la Juventus Turin a couru sans gêne ce week-end. Son retour à la compétition est espérée pour la fin du mois… ce qui lui permettrait d’être dans la liste de la France pour la Coupe du monde.