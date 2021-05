Pas de tournée générale de vaccins en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps a précisé ce mercredi, alors que l'équipe de France est à Clairefontaine, que la vaccination n'avait pas été rendue obligatoire pour les joueurs.

L’UEFA a bien prévenu les sélections qui disputeront l'Euro 2021, un joueur qui subira un test positif au covid devra quitter sans délai son équipe. Du côté des Bleus, on va donc prendre de nombreuses mesures afin de créer une bulle autour de l’équipe et du staff jusqu’au début de l’Euro le 11 juin prochain. Des tests PCR ont été faits à l’arrivée des joueurs, mais Didier Deschamps a été très clair, il n’y a pas d’obligation pour ces derniers de se faire vacciner, même si plusieurs d'entre-eux, à l’image de Kylian Mbappé, ont pris l’initiative de le faire. Pour le sélectionneur national, libre à chacun de le faire ou pas, même si DD est favorable à la vaccination généralisée. Quoi qu’il en soit, Deschamps tient à ce qu’aucune souplesse ne soit permise au sein des Bleus histoire d’éviter le moindre problème si près de la compétition.

« Il n’y a pas eu d’obligation ou de recommandation de l’UEFA. La vaccination reste, malgré tout, une décision personnelle. Il y a certains joueurs qui ont pu être vacciné, de leur propre chef puisqu’aujourd’hui, cela est accessible à tous. Ou même avec leur propre club, même si je pense que cela n’est pas le cas. Aujourd’hui, la vaccination est la seule solution qui nous permet de lutter contre ce virus (…) Nous sommes dans une bulle sanitaire qui est très stricte, où tout est réduit. On n’a aucune liberté par rapport à l’extérieur, les joueurs vont le savoir bien évidemment. On va faire en sorte, comme sur les derniers rassemblements, d’être le plus vigilant possible. Vous le savez, aujourd’hui c’est rédhibitoire : à partir du moment où un joueur est positif, c’est fini. Il quitte la compétition. Il n’y a pas de période d’isolement qui permettrait de retrouver le joueur après », a rappelé Didier Deschamps afin que l’ensemble du groupe, staff compris, soit conscient de cette obligation sanitaire.