Pas de goal-line en Grèce, la France prise à son propre jeu

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France a sans doute été privée d'un succès en Grèce. Le centre dévié de Coman semble avoir franchi la ligne mais il n'y avait pas de goal-line technology pour le confirmer. Une anomalie mais pas un cas unique. C'était la même chose à l'aller en France.

Les joueurs de l'Equipe de France et Antoine Griezmann en tête étaient ulcérés après le match Grèce-France mardi soir. Comment dans un match officiel, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, pouvait-il manquer la goal-line technology ? Cette innovation sur la ligne de but est arrivée lors de la coupe du monde 2014 puis en Ligue 1 en 2015, montrant rapidement toute son efficacité. Pas de polémique comme le VAR. La montre de l'arbitre vibre si le ballon franchi entièrement la ligne. Un résultat incontestable qui aurait bien aidé les Bleus à la 89e minute. Sur le centre dévié de Coman, le ballon est passé derrière la ligne de but grecque. Le but français aurait eu de grandes chances d'être validé avec la goal-line.

La goal-line était aussi manquante pour France-Grèce

L'UEFA et la fédération grecque sont pointés du doigt pour leur amateurisme. L'Equipe a précisé dans quelles conditions la goal-line peut-être utilisée dans un match officiel UEFA. « Si l'association organisatrice d'un match de la phase de qualification dispose d'un système de TLB (technologie sur la ligne de but) certifié dans le stade et souhaite l'utiliser pour le match, elle doit obtenir l'accord de l'équipe visiteuse et l'approbation de l'UEFA par l'intermédiaire de la procédure officielle [...] L'association organisatrice signe ensuite un contrat directement avec le fournisseur approuvé de la TLB et assume tous les frais en découlant. La procédure complète d'approbation et de conclusion doit être finalisée au moins 30 jours avant la date du match », écrit le quotidien sportif tout en précisant que la fédération grecque n'en a pas fait la demande.

Pas de goal-line technology lors de Grèce-France : pour l'UEFA, une politique à géométrie variable



Obligatoire dès la phase de groupes en C1 et en C3, la technologie sur la ligne de but ne l'est pas pour les qualifications à l'Euro https://t.co/F6nC2OEJnh pic.twitter.com/Nz5SqHePjx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 22, 2023

Toutefois, les Français ne peuvent pas râler totalement. En effet, l'Equipe révèle que la FFF n'avait pas réussi non plus à avoir une goal-line technology valide pour le match aller au Stade de France, le 19 juin dernier. La technologie avait été installée mais elle n'était pas utilisable. La FFF n'avait pas obtenu la certification dans le délai de 30 jours avant le match. La finale du Top 14 organisée deux jours avant ce France-Grèce au Stade de France avait rendu la démarche impossible à réaliser. Cela fait un peu tache après les propos des membres de l'Equipe de France mardi à Athènes.