Pas de Benzema, pas de titre, la vengeance est terrible

Des millions de supporters français se réveillent avec la gueule de bois au lendemain de la défaite des Bleus en finale du Mondial face à l'Argentine. Et un nom revient évidemment partout, celui de Karim Benzema.

« No Benzy, No Party ». Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le nom de Karim Benzema ressorte du côté du Qatar. Et ce n’est pas n’importe qui, puisque c’est Mesut Ozil, l’ancien international allemand et coéquipier du Ballon d’Or 2022 au Real Madrid, qui s’est permis de relancer la polémique sur l’absence de l’attaquant lors de la finale de la Coupe du Monde perdue par l’équipe de France face à l’Argentine aux tirs au but. Preuve que le sujet est ultra-sensible, ce message signé Ozil a été liké près d’un demi-million de fois et a engendré des milliers de réponses, rappelant à certains que oui, Karim Benzema était un joueur qui ne laissait personne indifférent. Et si ce dernier n’a pas réagi à la défaite de ses coéquipiers tricolores, ce qui soit dit en passant le prive du titre de Champion du monde qu’il était en mesure d’obtenir, ses fans demandent désormais des comptes et des explications à Didier Deschamps. Cependant, certaines voix se sont aussi élevées contre le comportement du joueur madrilène.

Benzema a énervé avec sa communication

No Benzy, No Party 🤷🏻‍♂️🇫🇷🏆 — Mesut Özil (@M10) December 18, 2022

Sur la plateau du Canal Football Club, Laurent Paganelli a lui piqué un coup de sang concernant l’attitude de Karim Benzema et surtout de sa communication depuis son départ de Doha. « Tout ça, ça commence à être gonflant, il n’y a qu’une façon de dire « oui » et une façon de dire « non » et là Karim Benzema balance des trucs, on ne comprend rien. A un moment il faut qu’il prenne position. Cela fait trois semaines que ça dure son histoire, on veut savoir ce qu’il se passe. Il fait chi.. (…) A. 35 ans, le mec est mature, il gagne de l’argent, ils ont un boulot, c’est un personnage public, à un moment tu dis : « ça se passe comme ça et pas autrement », là ça fait six mois que ça déblatère, qu’il assume sa position, ça me gonfle. Franchement, qu’il assume », s’est énervé l’ancien joueur et consultant de Canal+.

Pas de quoi calmer les pro-Benzema, lesquels étaient presque heureux de voir la France perdre en finale du Mondial 2022 à Doha. « Le meilleur joueur au monde 2022 a été opprimé, expulsé et injurié pour ne pas jouer à la coupe du monde 2022. C’est malheureux. L’Équipe (le magazine sportif) a annoncé il y a deux semaines que sans ce gars les jeunes joueurs ont été bien motivés… », fulminait un internaute, tandis qu’un autre était encore plus énervé contre le fait que l’attaquant du Real Madrid ait quitté les Bleus avant même le premier match de cette Coupe du Monde : « Deschamps récidive il a vraiment un PROBLÈME avec le meilleur joueur du monde!! On va encore se foutre de notre gueule! On le renvoie contre son gré alors qu’il avait raison et qu’il s’est remis et pouvait jouer! »

Vous avez fait une grande Coupe du Monde et fédéré tout un pays derrière vous 🇫🇷



Bravo messieurs 👏#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TkTxU6cvcj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Et se pose désormais la question, si Didier Deschamps reste sélectionneur de l'équipe de France, Karim Benzema peut-il revenir chez les Bleus pour l'Euro 2024 alors que le Ballon d'Or fête ce lundi ses 35 ans ? « Son avenir en équipe de France ? Dans le cas de Benzema, c’est vraiment le nom du futur sélectionneur qui va nous dire si oui ou non il reviendra en équipe de France mois de mars pour les qualifications à l’Euro », explique Gauthier Kuntzmann, journaliste du Canal+, qui pense que si Didier Deschamps cède sa place et que Zinedine Zidane prend les commandes des Bleus, alors la question du retour de Benzema ne se posera pas.