Olivier Giroud pose une condition avant de quitter la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis samedi, l'Equipe de France connaît la route pour aller gagner l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. Une compétition qu'attend avec impatience Olivier Giroud d'autant qu'elle pourrait être sa dernière si tout se passe bien.

Autriche, Pays-Bas, un barragiste comme la Pologne ou le Pays de Galles et 4 autres matchs. La France connaît une partie de ce qui l'attend en juin prochain pour l'Euro. Les hommes de Didier Deschamps seront favoris au titre en Allemagne et une troisième couronne de champion d'Europe leur tend les bras. L'Equipe de France n'a plus gagné l'Euro depuis 2000 et la génération des Zidane, Henry, Deschamps, Blanc notamment. Gagner permettrait de combler un trou dans le palmarès des cadres actuels comme Olivier Giroud. De quoi motiver l'attaquant âgé de 37 ans.

L'Euro avant de raccrocher, Giroud a son plan

Le buteur du Milan AC sera normalement dans la liste des 23 appelés s'il ne connaît aucune blessure entretemps. Homme de base de l'Equipe de France de Deschamps depuis 2014, Giroud a toutefois été malheureux lors des derniers championnats d'Europe. La France avait été battue en finale en 2016 par le Portugal au Stade de France alors qu'en 2021 elle avait été sortie en huitièmes de finale. Giroud avait vécu ce fiasco depuis le banc, Deschamps lui ayant préféré Benzema dans le onze. Désormais, 2024 doit être son année et celle de la France à l'Euro. Après la Ligue des Nations en 2021 et la Coupe du monde en 2018, Giroud n'attend plus que ce dernier trophée pour quitter les Bleus en paix.

🤔 "Si cette compétition se passe bien, c'est possible que ce soit ma dernière. C'est une éventualité", indique Olivier Giroud en exclusivité sur RMC. pic.twitter.com/lAOdLrieDX — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2023

« Il me manque cet Euro. Si on la gagne, je tirerai ma révérence. Ce sera peut-être le cas aussi si on ne va pas au bout. Je profite de chaque instant. J’avais dit avec certains mecs que si on gagnait le Mondial 2022, je me retirais. Mais j’ai soif de titres avec mon pays. J’ai beaucoup d’espoirs et d’ambitions. Si elle se passe bien, il est possible que ce soit une éventualité », a confié sur RMC l'actuel meilleur buteur de l'Equipe de France en marge du tirage au sort de samedi. Au vu de ses dernières prestations, cette fin pourrait même se faire dans la peau d'un titulaire. De quoi quitter les Bleus par la grande porte.