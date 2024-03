Olivier Giroud n'a peur de personne en France

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À quelques mois de l'Euro, Didier Deschamps doit réfléchir pour décider qui sera l'attaquant de pointe de l'équipe de France. Olivier Giroud est en concurrence avec Marcus Thuram et Randal Kolo Mauni mais assure que cette fameuse concurrence est très saine.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Olivier Giroud a encore inscrit un but tandis que Randal Kolo Muani a également marqué des points auprès de Didier Deschamps en réalisant son match référence face au Chili. De son côté, Marcus Thuram est le joueur offensif qui a été le moins remuant pendant les deux derniers matchs des Bleus. Olivier Giroud semble donc partir avec une longueur d'avance sur ses concurrents, en raison de son statut, de son vécu, mais aussi de son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui fonctionne bien et depuis longtemps. Néanmoins, le joueur de l'AC Milan sait que le sélectionneur de l'équipe de France a plusieurs possibilités et que tout peut changer.

Une concurrence saine et trois profils différents, Giroud annonce la couleur pour l'Euro

Olivier Giroud sur la concurrence en attaque en équipe de France avec Marcus Thuram et Randal Kolo Muani



« Le coach fait ses choix. Il a de la chance d'avoir beaucoup de cordes à son arc devant. Il y a une concurrence saine et cette compétition nous tire vers le haut. On a des profils différents, ça nous botte chacun pour donner le meilleur de nous-même et être efficace pour l'équipe » a déclaré Olivier Giroud dans une interview accordée à Téléfoot. Le champion du monde estime que Didier Deschamps aura l'embarras du choix avec trois profils totalement différents sur le front de l'attaque, pour accompagner probablement Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Deschamps a encore quelques mois avant le début de l'Euro en Allemagne pour constituer une hiérarchie entre les trois profils. Le meilleur buteur des Bleus dispute probablement la dernière compétition de sa carrière avec la France, même s'il a démenti avoir déjà pris une décision concernant sa retraite internationale. Et d'ici là, il pourrait même officialiser son départ de Milan pour le Los Angeles FC.