Olivier Giroud ‍: « ‍Il faut laisser la place aux jeunes ‍»

Par Guillaume Conte

L'Euro en Allemagne sera la dernière grande compétition d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Même s'il ne veut jurer de rien, l'attaquant a bien fait comprendre qu'il allait désormais jouer aux Etats-Unis et consacrer plus de temps à sa famille.

Cela ne surprendra certainement personne, mais Olivier Giroud a officialisé sa retraite internationale à l’issue de cette saison. L’attaquant français, meilleur buteur de l’histoire des Bleus, s’est confié longuement dans L’Equipe ce vendredi et a fait savoir que l’Euro pour lequel il était sélectionné était le dernier grand championnat avec son équipe nationale. A 37 ans, le buteur qui termine sa saison avec le Milan AC a déjà prévu de s’engager avec le Los Angeles FC, et mettra donc un terme à son aventure pleine de rebondissements avec l’équipe de France. Il l’a officiellement fait savoir dans un entretien au quotidien sportif.

Une immense fierté pour Giroud

« En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l'équipe de France, ce sera terminé après l'Euro. Il faut laisser la place aux jeunes. Comme je l'ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale. Raphaël Varane l'a dit après la Coupe du monde, et il a raison. J'ai toujours dit que j'allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l'équipe de France, à mon avis, ce sera fini. Je commence à regarder en arrière et à mesurer le chemin parcouru. Il y a évidemment une immense fierté, un honneur, un privilège d'avoir joué autant de compétitions avec son pays. Mais on fera le bilan à la fin. En se demandant si j'ai fait tout ce que je pouvais faire et si je pouvais imaginer mieux », a livré Olivier Giroud, persuadé que son passage aux Etats-Unis va lui permettre de jouer encore deux saisons et de profiter un peu plus de la vie avec sa famille en Californie. En attendant, il aura forcément eu une grosse empreinte sur les 10 dernières années de l’équipe de France, du Mondial 2014 où il s’est fait connaitre à celui de 2018 où il a été sacré champion du monde.