Olivier Giroud au Mondial 2026, l'énorme surprise ‍?

Olivier Giroud va probablement quitter l'AC Milan en fin de contrat pour rejoindre la MLS. Mais le buteur n'a pas tranché concernant l'équipe de France.

A 37 ans, l'attaquant français des Rossoneri entame peut-être la dernière ligne droite de sa carrière, ou du moins de sa carrière en Europe. Car il ne fait presque plus aucun doute que le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts en 131 sélections) ne prolongera pas avec l'AC Milan, et prendra le chemin des Etats-Unis où un contrat l'attend au Los Angeles FC, club où évolue déjà Hugo Lloris. S'il fait là un choix plus familial que sportif, Olivier Giroud sait que Didier Deschamps comptera encore sur lui pour l'Euro 2024, aucun autre avant-centre étant capable de pousser le natif de Chambéry en dehors de la liste des 23 pour le tournoi continental qui débutera le 15 juin prochain. Qu'en sera-t-il après de la carrière internationale d'Olivier Giroud ? Le suspense est total.

Si certains avaient déjà évoqué la retraite internationale d'Olivier Giroud après le Mondial 2022 au Qatar, l'attaquant n'a pas du tout choisi ce chemin, se montrant encore efficace sous le maillot de l'équipe de France. Et pour preuve, mardi au Vélodrome, face au Chili, OG y est allé de son but. Invité dimanche de Téléfoot, Olivier Giroud a encore une fois repoussé à plus tard une décision sur son avenir avec les Bleus. « Est-ce que cet Euro peut être ma dernière compétition avec la France ? ça peut ! ça peut l’être, voilà ! Comme je l’ai dit, on est plus proche de la fin que du début, mais il faut profiter de chaque instant mais je n’ai rien annoncé pour l’instant ! (…) Sur Téléfoot, on m’appelle souvent L’insubmersible, c'est bien, c'est cool mais bon le Titanic il devait être insubmersible et il a coulé (rire) », a répondu l'attaquant de l'AC Milan et de l'équipe de France, qui laisse durer le mystère.