Nulle aux tirs au but, la France va recruter un psy

L'équipe de France U17 s'est inclinée en finale du Mondial contre l'Allemagne aux tirs au but. Une défaite de plus dans un exercice qui ne réussit pas aux Bleus.

En l'espace d'un an, la France a perdu en finale du Mondial masculin contre l'Argentine, en finale de l'Euro U17, déjà contre l'Allemagne, et a été éliminée du Mondial féminin, après l'épreuve des tirs au but. Et on se souvient aussi que lors du dernier Euro, l'équipe de Didier Deschamps avait également pris la porte contre la Suisse, là encore après un ultime tir au but raté de Kylian Mbappé, depuis devenu un maître dans cet exercice. Cependant, si certains parlent de « loterie » ou expliquent qu'il est impossible de recréer à l'entraînement la pression mise sur les tireurs, la Fédération Française de Football a compris samedi après la cruelle défaite lors de France-Allemagne qu'il était temps de faire quelque chose. Présent lors de la finale du Mondial U17, Hubert Fournier a promis que la FFF allait agir.

Un psy pour éviter le naufrage français

Interrogé dans L'Equipe, le Directeur Technique National estime que cette récurrence à se rater aux tirs au but n'était pas uniquement causée par un manque de chance. « La gestion des émotions doit être mieux maitrisée. Il y a sans doute des solutions et il va falloir qu’on les trouve. Il est nécessaire de mettre une cellule spécialisée en place pour accompagner les joueurs sur le plan émotionnel, faire en effet appel à des psychologues. Il est important d’y réfléchir et on va le faire, croyez-moi », a prévenu Hubert Fournier, qui n'a toutefois pas dit si cela sera le cas avant l'Euro 2024 en Allemagne. Car de son côté, Didier Deschamps estime que tout cela est relativement inutile.

Se confiant à Beinsports, le sélectionneur français affirme ne pas du tout être favorable à un travail spécifique sur cet exercice. « À l’entraînement, il n’y a personne à part vous. Vous n’arrivez jamais à recréer les conditions d’un match. Si c’est une finale, le côté émotionnel, le public, le positionnement des tireurs, rien ne peut être préparé. Puis entre ce que vous pouvez prévoir et ce qu’il se passe, comme la dernière séance contre l’Argentine où tous les tireurs prévus n’étaient plus sur le terrain (...) Je ne suis pas persuadé que ça amène grand-chose, mais ce n'est que mon avis. C’est pour ça que je ne fais pas de séances spécifiques. En fin de séance, ça peut arriver que les offensifs restent pour tirer, mais c’est tout », a précisé Didier Deschamps, lequel ne s'opposera cependant probablement pas à la présence d'un psy dans son staff pour régler ce souci devenu majeur pour la France.