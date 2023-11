Nicolas Anelka fait une Benzema, il a un problème avec la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré un nombre important de matchs disputés avec l’Equipe de France (69 sélections), Nicolas Anelka n’a pas laissé une grande trace au sein de la sélection tricolore au contraire d’autres illustres attaquants.

Grand attaquant de sa génération, Nicolas Anelka a porté le maillot de l’Equipe de France à 69 reprises pour un total de 14 buts. Au contraire d’attaquants comme Thierry Henry ou David Trezeguet, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain et de Chelsea n’a pas marqué l’histoire de la sélection tricolore. Il faut dire que l’aventure du natif du Chesnay avec les Bleus a été tourmentée avec en point d’orgue, la polémique qui a entrainé son exclusion du groupe de Raymond Domenech en Afrique du Sud. Même si les raisons étaient différentes, la fracture n'est pas sans rappeler celle entre Karim Benzema et les Bleus de 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Sur la chaîne YouTube Disruptors, Nicolas Anelka est revenu sur sa carrière en Equipe de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-buteur des Bleus a été sans filtre au moment d’évoquer la sélection avec des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters tricolores, qui risquent de se demander ce que l'ancien enfant terrible du football tricolore avait contre le maillot français. « J'avais un problème avec ce maillot, je ne me retrouvais pas avec la mentalité, les supporters, la façon de penser. Je me retrouvais plus avec la mentalité anglaise. C'est triste parce que quand vous regardez mes statistiques avec la France, j'ai marqué 14 buts, dont 12 à l'extérieur » a jugé Nicolas Anelka, lequel explique clairement qu’il n’était pas heureux en Equipe de France et qu’il ne se retrouvait pas dans les valeurs de l’équipe bleu blanc rouge et du peuple français.

Des propos chocs qui ne manqueront pas de susciter la polémique alors que Nicolas Anelka a ensuite évoqué son court passage au Real Madrid, un club où comme en Equipe de France finalement, il ne se sentait pas à l’aise. « Je me disais simplement : 'Qu'est-ce que je fais ici ? Cela va être hostile'. C’était un cauchemar. Il y avait tellement de pression. J'étais dans la presse tous les jours. Sur le terrain, les choses n'étaient pas géniales. Je ne pouvais pas avoir de vie privée. Je ne pouvais rien faire » a évoqué Nicolas Anelka. De la France à l’Espagne, Nicolas Anelka a connu de grosses difficultés à s'adapter dans une carrière très mouvementée, et qui n'a pas non plus été de tout repos au PSG.