Ni PSG, ni OM, Zidane met les choses au clair

Joueur légendaire mais aussi entraineur à succès avec le Real Madrid, Zinedine Zidane fait rêver le PSG et l'OM. Lui, ne pense qu'à l'équipe de France, et ne se voit pas reprendre un club d'ici là.

Légende du football mondial, quoi qu’en dise RMC, Zinedine Zidane a déjà réussi son parcours dans le coaching. Le technicien français n’a connu qu’une seule équipe : le Real Madrid, mais il a permis à la Casa Blanca d’empiler encore plus les victoires en Ligue des Champions. Sa présence et sa prestance ont permis aux Madrilènes de renverser des montagnes, et de tirer le meilleur de superstars qui se sont mises au service du collectif. Mais depuis la fin de son second passage, qui date tout de même de mai 2021, l’ex-numéro 10 des Bleus n’a pas repris du service.

Ce n’est pas faute d’être courtisé, mais « ZZ » le démontre à chacune de ses rares apparitions publiques, il n’a pas l’air pressé de se lancer dans un nouveau projet. Le PSG l’a contacté sérieusement à l’été 2022 avant de porter son choix sur Christophe Galtier devant la réception timorée de la part de Zidane. L’OM rêve aussi de voir l’enfant du pays s’asseoir sur le banc du Vélodrome. Mais les deux géants du football français ne doivent pas se faire d’illusions.

Deschamps en danger après l'Euro 2024 ?

Selon le Mundo Deportivo, Zinedine Zidane n’a pas l’intention de reprendre un club, estimant qu’il ne pourra pas faire beaucoup mieux qu’au Real Madrid. Pour le moment, sa carrière se tourne vers un seul objectif, celui de devenir sélectionneur de l’équipe de France. Zizou a eu un peu de mal à digérer le fait que Didier Deschamps soit prolongé, après la Coupe du monde tout de même convaincante des Bleus au Qatar. Mais avec ses succès au Real Madrid et sa volonté de travailler avec des joueurs comme Kylian Mbappé, « ZZ » était persuadé d’avoir de solides arguments pour diriger l'équipe de France. Cela a été balayé d’un revers de la manche par Noël Le Graët, que ce soit sur le fond ou sur la forme.

Désormais, Zidane prend donc son temps et devrait profiter de sa liberté en famille, comme il aime le faire. Nul doute qu’il suivra d’un oeil aiguisé la performance de l’équipe de France à l’Euro 2024, avec un Didier Deschamps qui sera encore sous contrat jusqu’en 2026 officiellement. Mais il se murmure régulièrement qu’une clause d’objectif a aussi été fixée, et que les performances des Bleus en Allemagne conditionneront également le poste du futur sélectionneur. Surtout si une légende comme Zidane brigue officiellement le poste.