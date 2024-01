Messi et Di Maria reviennent à Paris pour faire pleurer la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les Jeux Olympiques sont déjà un rendez-vous très attendus en France, mais le tournoi de football fait saliver. C'est également le cas en Argentine, où Lionel Messi et Angel Di Maria affutent leurs crampons dans cette perspective.

Il y a un peu plus d’un an, Lionel Messi et Angel Di Maria étaient les fers de lance d’une équipe d’Argentine sacrée championne du monde devant la France. Deux joueurs qui ont porté le maillot du Paris SG récemment et qui ont montré que, malgré leur âge avancé, ils savaient être décisifs et se mobilier pour gagner des titres. Cela pourrait être le cas encore très prochainement, puisque, selon le média argentin DS Sports, les deux joueurs ont pris la décision d’être disponible pour l’équipe olympique argentine lors des JO de Paris 2024.

Une annonce dont le timing n’est pas anodin, puisque c’est à partir de ce samedi que se déroule le tournoi pré-olympique d’Amérique du Sud au Vénézuela, afin d’attribuer les deux places qualificatives pour Paris. Un mini tournoi avec deux phases, deux poules de 5 et une poule finale de 4, où il faudra être dans les deux premiers pour disputer les JO. Verdict donc le 11 février, mais si l’Argentine, tête de série numéro 1, venait à se qualifier, alors Angel Di Maria et Lionel Messi feraient partie des renforts à la disposition de la sélection olympique.

Emiliano Martinez, ce serait le cauchemar

Le règlement autorise trois joueurs de plus de 23 ans s’ils ont le feu vert de leur club, ceci afin de donner un peu plus de prestige à ce tournoi autrefois réservé aux joueurs amateurs uniquement. L’équipe espoirs argentine est dirigée par Javier Mascherano, mais nul doute que tout un pays sera derrière la sélection, surtout si des légendes vivantes de l’albiceleste comme Di Maria et Messi sont dans le coup. Il ne manquerait plus que l’Argentine choisisse Emiliano Martinez dans les buts et les Bleus pourraient faire des cauchemars de ces éventuelles retrouvailles. « Des joueurs comme Angel Di Maria et Lionel Messi ont eu la possibilité de choisir s’ils souhaitent ou non participer aux Jeux Olympiques. Ce serait une belle façon de dire au revoir », a glissé Javier Mascherano, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, et qui sait que l’enchainement Copa America puis Jeux Olympiques ne sera pas évident non plus pour ses compatriotes.