Mbappé fait le buzz avec cette vidéo choc

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Si le match entre l’équipe de France et le Kazakhstan au Parc des Princes n’enchante pas tout le monde, et notamment le Marseillais Mattéo Guendouzi, Kylian Mbappé, lui, sera tout heureux d’évoluer pour la première fois dans le stade du PSG sous le maillot des Bleus.

Depuis son arrivée en provenance de Monaco dans le cadre d’un transfert de 180 millions d’euros en 2017, Kylian Mbappé s’est installé comme chez lui au Parc des Princes. Il faut dire que l’enceinte parisienne est devenue son jardin, là où il marque plein de buts avec le PSG. S’il pourrait bien quitter le Parc la saison prochaine, sachant que le champion du monde envisage de partir au Real Madrid, l'international français va avoir une chance unique ce samedi : celle de jouer dans son stade avec le maillot des Bleus. En effet, pour la première fois depuis longtemps, l’équipe de France va évoluer au Parc des Princes. Sachant que le Stade de France n’est pas disponible, à cause de travaux qui ont lieu sur les lignes de RER pour le futur aéroport Charles-de-Gaulle. Un contretemps qui aurait compliqué l’arrivée des spectateurs au stade de Saint-Denis. C’est donc pour cette raison que la FFF a décidé de se rabattre sur le stade du PSG.

Le Parc des Princes sera à guichets fermés demain pour 🇫🇷🇰🇿 (20h45) ! #FRAKAZ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VDgcBe4sUj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2021

Si ce choix ne fait pas vraiment plaisir à Mattéo Guendouzi, qui aurait préféré jouer au Stade de France pour éviter les sifflets des supporters parisiens, lui le joueur de l’OM, cette nouvelle ravit Kylian Mbappé. « Ce sera ma première fois avec l'équipe de France au Parc des Princes, c'est particulier ! Je joue ici toute l'année, mais là c'est différent, il y a tous les logos de l'équipe de France, tout a été changé... C'est un super stade ! J'adore jouer ici ! Tout me plaît dans ce stade-là ! L'ambiance, le terrain, l'atmosphère... C'est un des meilleurs stades d'Europe, pour moi le meilleur ! On prend beaucoup de plaisir, les gens mettent beaucoup d'ambiance et beaucoup de coeur à nous encourager ! J'espère que ce sera le cas samedi ! J'en ai mis des buts ici. Encore samedi ? J'espère ! En tout cas, l'objectif est de gagner et valider le ticket pour la Coupe du Monde. On sera ensuite plus tranquille pour préparer sereinement le deuxième match contre la Finlande. Le match contre le Kazakhstan est important ! », a lancé Mbappé sur les réseaux sociaux de la FFF.

Quoi qu’il en soit, Mbappé est très très chaud avant cette rencontre décisive en vue du Mondial au Qatar. En effet, vendredi, lors de l'entraînement de veille de match, l’attaquant du PSG a régalé le staff des Bleus en marquant un but tout simplement stratosphérique. Sur un atelier devant le but, Mbappé a mis une reprise du talon au fond des filets de Costil, après un bon centre de Dubois depuis le côté droit. Un but, célébré comme s’il avait marqué en finale de la Coupe du Monde, qui a provoqué un énorme buzz sur Twitter.

OH LE BUT DE FOU FURIEUX DE MBAPPÉ À L’ENTRAÎNEMENT 😳pic.twitter.com/oboHJX6TTr — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 12, 2021

Mais alors osera-t-il reproduire ce geste fantastique en match, et pourquoi pas contre le Kazakhstan ? Réponse ce samedi soir… En tout cas, devant un Parc des Princes à guichets fermés, Mbappé aura le temps de réaliser ses objectifs. Puisque selon les informations des différents médias français, Mbappé sera titulaire. Aux côtés de Karim Benzema, Mbappé sera effectivement aligné à la pointe du 5-2-1-2 de Didier Deschamps. En grande forme avec les Bleus, avec notamment des buts et des passes décisives lors de la victoire en Ligue des Nations en octobre dernier, Mbappé voudra finir l’année 2021 en beauté avec les Bleus. Avant de se tourner sur ses potentiels derniers mois avec le PSG et de penser aussi à la Coupe du Monde 2022..