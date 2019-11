Mbappé est malade, l'explication tombe

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé n'est pas titulaire ce dimanche soir contre l'Albanie, l'attaquant français est souffrant, c'est ce qui explique cette absence.

La surprise a été grande à l’annonce de la composition de l’équipe de France pour le dernier match qualificatif pour l’Euro 2020 ce dimanche soir à partir de 20h45 en Albanie. En effet, Kylian Mbappé ne figure pas dans le onze de départ. Rien à voir avec une sanction sportive suite au match contre la Moldavie, on se souvient que Didier Deschamps et Raphaël Varane avaient été gentiment critiques samedi avec l’attaquant du PSG. En effet, si Kylian Mbappé ne débute pas contre l’Albanie, c’est parce que le champion du monde est malade et souffre d’une fièvre tenace. Le joueur du Paris Saint-Germain sera donc sur le banc.