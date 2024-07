Mbappé allume ses coéquipiers, ça passe très mal

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures de France-Portugal, les propos de Kylian Mbappé sur certains de ses coéquipiers ont du mal à passer. Même s'il ne voulait probablement pas remettre en cause leur niveau, le capitaine des Bleus a été dur.

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale de l'Euro contre l'équipe de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n'a pas parlé que de CR7 ou des élections en France. L'attaquant de 25 ans a en effet été interrogé sur le fait qu'il prenait désormais moins la profondeur sur le front de l'attaque, et la réponse du joueur du Real Madrid n'a pas traîné, estimant que s'il le faisait moins, ce n'était pas réellement son choix premier, mais à cause de ses coéquipiers actuels en équipe de France. « Un attaquant doit toujours s'adapter à toutes les situations qu’il a, à ses coéquipiers, aux caractéristiques de ses coéquipiers. Beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Par exemple, au milieu, on avait un joueur comme Paul Pogba qu’on n’a plus aujourd’hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans ton pied. Donc pour un attaquant, il faut analyser quel type de joueur tu as et essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être qu'on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur », a répondu Kylian Mbappé. Et c'est peu dire que cela a provoqué des réactions très négatives.

Mbappé les scandalise

Dans L'After, plusieurs éditorialistes ont confié leur désolation face aux propos du capitaine de l'équipe de France avant un rendez-vous aussi important, même s'ils ne sont pas réellement surpris. « Sa déclaration est lunaire (...) Rien que dans la sémantique des mots, lorsqu’il dit « les joueurs que j’ai », moi je trouve ça fou et révélateur. Au moins, ça confirme beaucoup de choses sur Kylian Mbappé (...) Il y a une culture de l’excuse autour de lui cette saison (...) Moi si je suis milieu de terrain du Real Madrid, de Monaco, du PSG, je le prends quand même très très mal. Il confirme qu’il voit les appels que comme un moyen d’avoir les ballons, faire le travail invisible, ça ne l’intéresse pas (...) C’est un joueur qui quand il jouait avec Neymar et Lionel Messi voulait avoir le ballon dans les pieds. Mais quand Pogba est là lors de l’Euro 2024, Mbappé est transparent. Quand tu es capitaine, comme il l’est, tu ne parles pas comme ça », s'est offusqué Walid Acherchour.

*C’est le capitaine de l’equipe* jamais de remise en question pour lui même, « je vais pas me cacher » « tu vois un gars perturbé » Mbappé il a changé oue pic.twitter.com/owz9gnuXvx — L’immigré Parisien (@ImmigreParisien) July 4, 2024

Et Sofiane Zouaoui, membre de l'After et du Winamax FC a, lui aussi, fait part de sa sidération. « C’est un manque de respect pour ses coéquipiers actuels, c’est une très mauvaise communication. Et puis sur les dernières années je me posais beaucoup de questions sur la compréhension tactique de Mbappé, et avec cette déclaration cela me confirme qu’il ne comprend rien du tout (...) Pour aider ses gars au milieu du terrain, il faut qu’il charbonne, mais il a des lacunes graves à ce niveau-là ». Journaliste de France Bleu paris, Romain Beddouk n'est guère plus tendre avec Kylian Mbappé : « Mbappé laisse comprendre que s’il fait un appel il doit FORCÉMENT être servi et que ses coéquipiers actuels n’ont pas les capacités pour le faire tt le temps. 1) Non tu peux ne pas être servi, ça s’appelle faire le sale boulot, servir son équipe. 2) Top l’attitude du capitaine. » Les réactions sont évidemment nombreuses, le nouveau joueur du Real Madrid ne laissant personne indifférent. A Kylian Mbappé de répondre ce vendredi soir face au Portugal.