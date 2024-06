Marcus Thuram exige un vote contre le Rassemblement National

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Si certains footballeurs avaient plaidé pour que les Français se rendent plus nombreux aux urnes lors des législatives, Marcus Thuram a lui clairement lancé un message contre le parti de Jordan Bardella.

Présent ce samedi en conférence de presse, à deux jours de l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro 2024, ce sera lundi soir contre l'Autriche, Marcus Thuram n'a pas échappé à une question sur les récentes élections européennes en France et la victoire du Rassemblement National. Et le moins que l'on puisse dire est que l'attaquant de l'AC Milan n'a pas tournée autour du pot. Oui, les Français doivent voter les 30 juin et 7 juillet prochains, mais ils doivent surtout tout faire pour que le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Marcus Thuram a clairement appelé au vote anti RN et il l'assume très clairement cette position dont il pense qu'elle est générale au sein du vestiaire.

Les Bleus contre le RN, Thuram se mouille

Au tour de Marcus Thuram et Théo Hernandez de passer en conf de presse !



Le direct👉 https://t.co/eCOmV8m26S pic.twitter.com/19NmRRqI1q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2024

Face aux médias, le joueur de 26 ans, a été très franc, estimant même que son opinion représentait celle de la totalité de l'équipe de France. « La situation est très grave. J’ai appris la victoire du RN après le match contre le Canada. On était un peu tous choqués dans le vestiaire. C’est la triste réalité de notre société aujourd’hui. Il y a des messages véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Comme l’a dit Ousmane, il faut dire à tout le monde d’aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous ou moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas. En équipe de France, je n’ai aucun doute sur le fait que tout le monde partage ma vision sur les choses », a expliqué le fils de Lilian Thuram dans des propos forcément très forts et qui vont faire réagir. Et c'est d'ailleurs déjà le cas sur les réseaux sociaux, où les avis divergent forcément compte tenu de ce sujet très sensible qu'est la politique en France. Pour l'instant, aucun autre joueur de Didier Deschamps n'est allé aussi loin dans sa position politique, mais Marcus Thuram confirme avec cela qu'il est bien le fils de son père.