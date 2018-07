Macron recrute Payet et Koscielny pour France-Croatie

Dans : Equipe de France, OM.

Déjà présent ce mardi pour la demi-finale de Coupe du monde face à la Belgique, Emmanuel Macron sera de nouveau au rendez-vous ce dimanche pour la finale face à la Croatie.

A Moscou, le Président de la République emmènera à nouveau quelques invités triés sur le volet. Parmi eux, deux joueurs qui ont manqué de peu le train bleu. Non, il ne s’agit pas de Karim Benzema, mais bien de deux éléments qui, sans leurs blessures, auraient certainement été au rendez-vous en Russie. Ainsi, Europe 1 annonce que Macron a convié Dimitri Payet et Laurent Koscielny au voyage vers Moscou, pour les récompenser de leur présence dans le groupe France tout au long des éliminatoires. Une marque d’attention qui touchera certainement les deux joueurs, alors que le défenseur d’Arsenal avait récemment confié qu’il se sentait toujours très proche du groupe Bleu, et qu’il avait adressé un courrier à ses coéquipiers avant le début de la compétition leur demandant d’aller au bout pour lui.