Lloris obligé de zapper Benzema pour le Ballon d'Or

Dans quelques semaines, l’identité du Ballon d’Or 2021 sera dévoilée, une récompense que Karim Benzema espère remporter.

En concurrence avec Robert Lewandowski, Jorginho ou encore Lionel Messi, l’international français Karim Benzema peut également croire en ses chances de rafler la récompense individuelle ultime. Et pour cause, le buteur du Real Madrid a réalisé une saison stratosphérique avec les Merengue, ce qui fait de lui l’un des favoris naturels. Dans une interview accordée au Parisien, Hugo Lloris a justement été interrogé sur ce sujet. Mais pour le capitaine de l’Equipe de France, hors de question de prendre catégoriquement position en faveur de Karim Benzema alors que d’autres joueurs figurent dans la liste finale des 30 nommés pour le Ballon d’Or. C’est notamment le cas de Ngolo Kanté (Chelsea) et bien sûr de Kylian Mbappé (PSG).

Lloris cite Mbappé et Kanté

« Je ne peux pas répondre Karim, car N’Golo (Kanté) et Kylian (Mbappé) sont aussi nommés. Mais je souhaite que le lauréat soit un Français » a habilement esquivé Hugo Lloris avant d’évoquer l’absence de gardien parmi les favoris cette année. « En général, on aime le football offensif et on récompense les buts et les beaux gestes. Depuis 2019, le prix Yachine a été créé pour mettre à l’honneur le meilleur gardien de l’année. C’est une variante. Ça ne vaut pas le Ballon d’or, mais c’est une reconnaissance importante. A titre personnel, j’ai eu la chance de figurer trois fois dans la liste des nommés, mais ça n’a jamais été un objectif » a lancé Hugo Lloris. Reste maintenant à voir si Karim Benzema sera récompensé de sa magnifique saison avec une victoire finale au Ballon d’Or, ce qui serait bien évidemment extraordinaire pour le buteur formé à l’Olympique Lyonnais. Mais la concurrence est rude et ces dernières semaines, il se murmure que le grand favori se nomme Robert Lewandowski, l’avant-centre polonais du Bayern Munich.