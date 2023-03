Les Bleus virés du Stade de France, Lyon et Marseille se réveillent

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après son carton contre les Pays-Bas (4-0) au stade de France, l'équipe de France cherche un nouveau stade pour accueillir Kylian Mbappé et ses coéquipiers. L'OL se porte à la rescousse des Bleus. Et Marseille a suivi.

En 2023 et en 2024, la France va être la nation mondiale du sport. La Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques vont se dérouler en France cet été et durant l'été 2024 à Paris pour les JO. Le stade de France, situé à Saint-Denis, va forcément être très sollicité durant cette période, en plus des concerts. Un problème pour l'équipe de France qui va devoir disputer 6 matchs à domicile entre début septembre 2023 et juin 2024. Les Bleus vont jouer quatre matchs amicaux ainsi que deux matchs pour les éliminatoires de l'Euro 2024 contre l'Irlande le 7 septembre et contre Gibraltar le 18 novembre. La Fédération Française de Football (FFF) est donc à la recherche de plusieurs stades d'une capacité supérieure à 25 000 places, pouvant accueillir des matchs de l'équipe de France.

L'OL vient à la rescousse de l'équipe de France

Selon les informations du site Olympique-et-Lyonnais, l'OL se porte favorable à prêter son Groupama Stadium pour accueillir un match de l'équipe de France. L'enceinte lyonnaise répond à tous les critères exigés par la FFF et pourrait recevoir un nouveau France-Irlande après le huitième de finale de l'Euro 2016 (victoire 2-1 des Bleus). Les stades qui souhaitent porter secours à l'équipe de France ont jusqu’au 12 avril prochain pour poser leur candidature auprès de la FFF. Le Groupama Stadium qui a une capacité de 60 000 places a de fortes chances d'être retenu pour recevoir une rencontre des Bleus. La FFF va probablement donner son verdict dans les prochaines semaines après une consultation qui s'adresse aux élus des territoires, aux présidents et directeurs généraux des clubs. Il faudra en tout cas compter sur le Vélodrome de l'OM également. « Nous sommes prêts et ville candidate pour accueillir l’Équipe de France au stade Vélodrome pendant les travaux du stade de France en 2024 » vient d’annoncer Benoît Payan, le Maire de la cité phocéenne.