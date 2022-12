Les Bleus remontés, le comportement des Anglais agace

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Provocateurs avant le quart de finale du Mondial 2022 ce samedi soir, les Anglais ne laissent pas l’équipe de France indifférente. Agacés, les Bleus comptent bien répondre au défi physique qui s’annonce.

Alors qu’elle semblait effrayée à l’idée d’affronter Kylian Mbappé il y a quelques jours, l’Angleterre affiche désormais une certaine confiance. Le latéral droit Kyle Walker pense connaître la stratégie à adopter pour stopper l’attaquant de l’équipe de France. Et de son côté, la presse anglaise, en plus des affiches provocatrices du Sun dans les rues de Paris, se permet de désigner le gardien Hugo Lloris comme le point faible des Bleus. Cette confiance ne passe pas inaperçue au sein du rassemblement tricolore où les hommes de Didier Deschamps, d’après le journaliste Bertrand Latour, se préparent à une rude bataille.

J-1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre - France 🇫🇷



🗣️: "Ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de férocité, d'engagement de la part des Anglais." @LatourBertrand ⬇️#EDS pic.twitter.com/9syJnwSNMM — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 9, 2022

« Ils s'attendent à se faire "rentrer dans la gueule". Permettez-moi l'expression, mais en tout cas c'est une des choses qui me reviennent, a relayé le spécialiste de la chaîne L’Equipe. Ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de férocité et d'engagement de la part des Anglais, ça c'est une certitude, notamment dans le secteur du milieu de terrain où ils ont des joueurs qui sont capables d'être à un très gros niveau de bataille et d'intensité parce qu'ils sont habitués et rompus à ces joutes-là en Premier League. On peut penser notamment à Henderson par exemple, pour ne citer que lui. »

Les Bleus revanchards

« Il y a également de la méfiance par rapport à la vitesse que peuvent avoir leurs joueurs de couloir, mais ils ont dans un coin de leur esprit tout ce qui s'est un peu dit, a ajouté le journaliste. Lloris qui est perçu comme pas très bon, Walker qui est assez confiant sur sa manière de pouvoir lutter face à Mbappé, ce que The Sun a pu faire dans les rues de Paris avec la Tour Eiffel... Il y a toute cette petite musique. Ils savent qu'ils vont être challengés en termes d'agressivité mais eux aussi ont été remontés par ce qui s'est passé. » Autant de sources de motivation supplémentaires pour les champions du monde.