Les Bleus descendent du train, la SNCF se sent trahie

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Alors qu’elle s’était engagée à privilégier le train pour ses déplacements courts, la Fédération Française de Football a fait marche arrière. Les Bleus iront jouer à Lyon et à Marseille en avion lors du prochain rassemblement. Un choix incompréhensible pour la SNCF.

Lors du prochain rassemblement des Bleus, la Fédération Française de Football ne respectera pas sa promesse. L’instance avait fièrement annoncé en octobre dernier son plan d’engagement social, avec des voyages en train prévus pour les déplacements les plus courts. Les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili (23 et 26 mars) à Lyon et à Marseille auraient pu entrer dans cette catégorie.

𝗔𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝘀 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘂𝘅



▪️ Systématisation du transport en train pour les équipes nationales (trajet de moins de 3h)

▪️ Un plan de sobriété énergétique renforcé

▪️ Sensibilisation de 100% de nos licenciées et licenciés aux enjeux… pic.twitter.com/IOjYqYjSaf — FFF (@FFF) October 19, 2023

Mais l'équipe de France voyagera finalement en avion avant de disputer ces deux rencontres. « Nous n'avons pas trouvé de formule optimum sur la base de ces deux éléments pour avoir, à la fois, des horaires permettant de respecter les rythmes des internationaux, dont la majeure partie joue en Ligue des Champions et en championnat, et garantir la sécurisation dans les déplacements pour cette séquence de mars », expliquait le président de la FFF Philippe Diallo, dont les excuses ne font pas l’unanimité.

La SNCF ne comprend pas

Ses déclarations ont effectivement « étonné » la SNCF qui pensait avoir fait le nécessaire à travers ses discussions avec la FFF ces derniers mois. « Tout est mis en oeuvre pour garantir la sécurité de ces déplacements et proposer des horaires adaptés aux contraintes de l'équipe de France, a réagi la société ferroviaire auprès de L’Equipe. Différentes propositions de visites de sécurité ont également été faites pour confirmer la faisabilité de ces déplacements. »

« Pour rappel, SNCF Voyageurs a transporté la quasi-intégralité des équipes de la Coupe du monde de rugby l'an dernier, transporte régulièrement le XV de France de rugby et transportera de nombreuses équipes lors des prochains Jeux de Paris 2024 », a ajouté la SNCF, sceptique sur les engagements pris par la FFF. Le quotidien sportif précise néanmoins que les vice-champions du monde devraient prendre le train pour se rendre à Metz, où se jouera un match amical en juin face à une sélection à déterminer.