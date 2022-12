Les 4 français qui ont raté leur finale 

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La finale de Coupe du monde ne s'est pas du tout déroulée comme l'aurait souhaité Didier Deschamps. Il n'a pas pu compter sur de nombreux cadres qui ont manqué leur match.

Une finale de Coupe du monde plus que pathétique pendant une heure, c’est ce qu’a vécu l’équipe de France face à l’Argentine avant de se réveiller brutalement avec Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a porté les siens avec un triplé, dont deux pénaltys mais aussi une incroyable reprise de volée pour sa première égalisation. Un homme fort qui répond présent dans les grands moments, et qui aurait pu cacher la forêt en cas de succès des Bleus au final. Mais le visage montré par l’équipe de France a pendant longtemps été peu reluisant, avec tout simplement aucune frappe tentée à la mi temps. Avant même la 45e minute de jeu, Didier Deschamps a opéré deux changements, choses très rare dans son management. Il faut dire que plusieurs éléments ont beaucoup déçu.

Le fiasco Dembélé

Dembélé qui quitte le stade pour éviter Deschamps. #ARGFRA pic.twitter.com/cEiYo6lB0N — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) December 18, 2022

En défense, Théo Hernandez, buteur en demi-finale, a totalement disparu des radars. Pris dans son placement, il a enchainé les mauvais choix entre des contrôles manqués et des passes dans l’axe mal orientées qui ont donné des cartouches au pressing argentin. Sorti assez tôt (72e minute) alors qu’il est d’habitude indéboulonnable, le Milanais a déçu. Même chose pour Ousmane Dembélé, qui s’est fait enrhumer comme un U13 sur le crochet de Di Maria, avant de donner l’occasion à l’Argentin de plonger dans la surface en l’effleurant par derrière. Dans le jeu, il a absolument tout manqué et a perdu les rares ballons utilisables.

Autre déception, celle d’Olivier Giroud, qui n’a même pas joué 45 minutes, et n’a pas été beaucoup alimenté. Mais même dans les airs, le Français, plusieurs fois contrarié par son genou ces derniers jours, a été trop transparent. Mais chute la moins attendue fut celle d’Antoine Griezmann, qui n’a jamais été trouvé et a été totalement absent des débats. Ni à la récupération, ni à la distribution, l’un des meilleurs joueurs des Bleus pendant ce Mondial est passé à travers, récoltant la note de 3/10 notamment dans les colonnes de L’Equipe. Des défaillances terribles qui ont coûté cher à Didier Deschamps au final, même si tout aurait pu basculer dans le bon sens et n’être qu’un lointain souvenir en cas de victoire aux tirs au but.