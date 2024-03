Le Real fait une grande annonce, Mbappé et la France vont pleurer

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid l’a décidé, il n’y aura aucun joueur français de son effectif qui disputera les Jeux Olympiques. Trois joueurs sont ciblés au minimum, et probablement Kylian Mbappé.

Les Jeux Olympiques représentent la récompense la plus prestigieuse pour tous les athlètes, sauf les footballeurs. Réservé au départ aux amateurs, le tournoi olympique a ensuite été ouvert aux équipes des moins de 23 ans, avant qu’une autorisation spéciale soit accordée pour permettre à trois stars plus expérimentés de compléter les équipes. Mais la FIFA, de peur de voir sa sacro-sainte Coupe du monde être concurrencée, n’a pas reconnu les JO et les dates n’obligent donc pas les clubs à libérer leurs joueurs.

Nos 23 Bleus vous donnent rendez-vous à Lyon et Marseille les 23 et 26 mars 😉🙌



Il reste quelques places pour venir les encourager à l'Orange Vélodrome ➡️ https://t.co/YxAWJr9fhv #FiersdetreBleus pic.twitter.com/BC9tzRHv9y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024

En 2021, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, la France avait ainsi du partir avec une équipe construite à la va-vite et avec André-Pierre Gignac et Téji Savanier comme stars. En 2024, pour le rendez-vous de Paris, l’équipe de France aura une autre allure, mais elle aura du mal à bénéficier des joueurs évoluant à l’étranger. L’exemple concret est venu du Real Madrid, qui vient de faire savoir sa décision de ne libérer aucun joueur pour les JO révèle L’Equipe. Un courrier signé Florentino Pérez a été envoyé ce sens à la FFF, histoire de ne laisser aucun doute possible dans cette histoire. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy ne pourront donc pas rejoindre l’équipe de Thierry Henry. Ce ne sera pas non plus le cas de Kylian Mbappé si jamais ce dernier venait à signer chez les Merengue dans les prochaines semaines, c’est cela devrait être le cas.

L’idée pour le Real Madrid est d’avoir un effectif au complet pour faire sa tournée estivale très rémunératrice, et accessoirement préparer la saison prochaine. De son côté, sauf bras de fer interminable, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid au 1er juillet prochain, et il n’entend pas se battre pour disputer les JO, malgré son rêve de médaille d’or et l’envie de porter les couleurs de la France dans cette Olympiade à Paris.