Le Parc des Princes plus que le Stade de France au nom de Michel Hidalgo ?

Dans : Equipe de France.

Quelques jours après le décès de Michel Hidalgo, l'hypothèse de donner le nom de ce dernier au Stade de France a été évoquée. Pour Sébastien Tarrago, ce n'est pas une bonne idée.

C’est ce mardi que Michel Hidalgo sera inhumé, et confinement oblige le monde du football ne pourra pas participer à cette cérémonie d’adieu. Mais du côté des instances du football tricolore, on réfléchit à ce qu’il faudra faire afin de rendre hommage à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France dont le décès a fait de la peine à tout le monde. Parmi les suggestions, on a évoqué la possibilité de donner le nom de Michel Hidalgo au Stade de France. Pour Sébastien Tarrago, cette idée n’est pas bonne malgré toute l’estime qu’il faut avoir pour Michel Hidalgo.

« Rebaptiser le stade de France en stade Michel Hidalgo. Il faut parfois essayer de résister à la dictature de l’émotion instantanée. Michel Hidalgo est un grand monsieur du football français, il était immense, il a marqué les esprits comme d’autres, Henri Michel par exemple même si ce dernier n’a pas gagné de compétition avec l’équipe de France. Mais je pense qu’il serait mieux que ce stade de France soit baptisé Stade Aimé-Jacquet et on n’est pas obligé d’attendre le décès des gens pour faire des choses symboliques. Ce sera bien d’associer le nom de ce stade à Aimé Jacquet et de son vivant, s’il accepte. Ce serait plus logique que ce soit le Parc des Princes, car Michel Hidalgo est lié au Parc des Princes », a fait remarquer, à juste titre, Sébastien Tarrago. Pour l’instant, du côté de la Fédération Française de Football, on n’a rien communiqué sur un tel projet.