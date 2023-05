Le foot féminin à l'agonie, Hervé Renard supplie les chaînes

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Alors que la compétition débute dans moins de deux mois, le Mondial féminin n’a toujours pas de diffuseur en France. La situation inquiète le sélectionneur des Bleues Hervé Renard qui, après avoir blâmé la FIFA, a lancé un appel aux chaînes.

Comme le Royaume-Uni, l’Espagne, l'Allemagne et l’Italie, la France n’est pas certaine de pouvoir diffuser la Coupe du monde féminine (20 juillet-20 août). La compétition débute dans moins de deux mois et aucune chaîne dans ces pays n’a atteint le prix exigé par la FIFA. Une situation de plus en plus inquiétante pour Hervé Renard. Sans vouloir l’accabler, le sélectionneur des Bleues avait jugé l’instance internationale trop gourmande.

La FIFA ne lâche rien

« C’est un sport très populaire, c’est un événement populaire, c’est le plus gros événement féminin au monde, et ça doit être reconnu comme tel, a réagi Sarah Bareman, directrice du football féminin à la FIFA, contactée par RTL. On ne demande pas la lune, on veut seulement un prix juste. » L’organisation dirigée par Gianni Infantino n’est pas près de céder. Du coup, Hervé Renard tente sa chance avec un message d’alerte lancé aux diffuseurs.

🚨Hervé Renard sur l'absence de diffuseurs pour la Coupe du Monde féminine



🗣️"Ce serait un gros coup du pour le foot féminin français, la professionnalisation du foot féminin. Il faut mesurer l'importance du sujet. Aux diffuseurs, je dirais : Attention de ne pas le regretter." pic.twitter.com/E5BAEMtt8z — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) May 25, 2023

« S'il n'y avait pas de match retransmis en France, ce serait un gros coup dur pour le football féminin français, un coup dur pour tout ce qui a été dit ces dernières semaines dans la professionnalisation du football féminin, a prévenu l’ancien entraîneur du LOSC sur les ondes d’Europe 1. Ce seraient quelques enjambées en arrière, il ne faut pas avoir peur de le dire. »

« Donc aujourd'hui je pense que c'est un sujet dont chacun doit mesurer l'importance, même si c'est facile pour moi de dire ça parce que ce n'est pas moi qui paye, ce n'est pas moi qui suis directeur de chaîne. Je sais très bien que ça peut paraître difficile mais si je devais juste leur dire une petite chose : attention à ne pas regretter de ne pas diffuser cette Coupe du monde. C'est juste un message », a conclu Hervé Renard avant l’annonce de sa liste le 6 juin.