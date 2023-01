Le clan Benzema déchaîné contre Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026 ne fait pas que des heureux. Et les attaques sont venues de partout, et notamment du clan Benzema, contre le sélectionneur de l'équipe de France.

Noël Le Graët avait bien masqué son jeu, puisque c’est à la surprise générale que samedi midi, à l’occasion de l’assemblée générale de la FFF, Didier Deschamps a annoncé qu’il venait de prolonger de quatre ans son contrat avec les Bleus. Oublié le débat sur la durée de l’engagement, sur l’Euro 2024 ou le Mondial 2026, désormais tout est bouclé, DD sera bien sur le banc de l’équipe de France jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Une fois cette officialisation faite, la tempête a commencé à souffler sur les réseaux sociaux. Car si une énorme majorité du public français se réjouit de voir Didier Deschamps continuer sa route, d’autres sont nettement moins heureux. Et c’est notamment le cas pour les fans de Zinedine Zidane et Karim Benzema. Ancien agent du Ballon d’Or 2022, et toujours très proche de lui, Karim Djaziri a été le premier à s’attaquer au coach des Bleus.

Benzema ne reviendra pas en équipe de France

Karim Djaziri le sait, cette prolongation de Didier Deschamps signifie la véritable fin de la carrière internationale de Karim Benzema, car même si KB9 avait annoncé sa décision au lendemain de la finale France-Argentine, nombreux sont ceux qui pensaient que la nomination éventuelle de Zinedine Zidane pouvait faire changer d’avis l’attaquant français du Real Madrid. Ce que confirme d'ailleurs RMC. Via Twitter, Djaziri a tapé très fort sur Deschamps. « 4 ans alors qu’il vient de passer 10 ans à ce poste c’est fermer la porte à ZZ et assurer un parachute financier sur le dos des contribuables en cas de licenciement par le futur président de la FFF ! #FaudraPasSePlaindreApres », a d’abord lancé l’ancien représentant de Karim Benzema, qui a ensuite commenté les propos de Didier Deschamps, lequel a confié cinq joueurs dans son onze de départ contre l’Argentine n’avaient pas été au niveau. « Quelqu’un lui a rappelé que ces joueurs c’est lui qui les a sélectionnés et ensuite titularisés pour la finale #JamaisDeSaFaute », a lancé Karim Djaziri, confirmant là tout le mal qu’il pensait de Didier Deschamps. Et il n'a pas été le seul.

Au micro d'Europe 1, Grégory Schneider, pas fan de DD, a lui aussi critiqué cette décision de la Fédération Française de Football, en s'appuyant sur une partie des arguments de Karim Djaziri concernant l'aspect financier. « Si cela tourne mal dans deux ans, et qu’on décide de s’en séparer, ça fait grimper les indemnités, et c’est de l’argent public, ne l’oublions pas. Ses résultats sont indiscutables, même s’il n’a pas gagné la finale, il a gagné des matchs. La manière, tout le monde dit « oui mais on ne joue pas bien », mais bon on marque 2,5 buts par match durant ce Mondial en élimination directe, le Maroc c’est 0,5, la Croatie c’est 0,75, donc la France ne joue pas si mal qu’on pourrait le croire. Si on ne parle que de foot, cette prolongation se justifie. Je ne vois pas comment on pourrait le contester. Mais quand même, cela va faire possiblement 14 ans de mandature avec le même couple président-entraîneur, et moi très franchement ça me pose problème. Je ne dis pas ça pour Zidane, je n’en fais pas une question de personne. Mais l’équipe de France n’est pas un club, un club a un actionnariat, mais l’équipe de France fait partie du patrimoine et doit appartenir à tout le monde. Et là, 14 années, il y a un parfum de confiscation à un très haut niveau de compétence. Ce n’est peut-être pas mal d’ouvrir la fenêtre, il y a quand même des choses qui ne vont pas bien, il faut tout de même regarder autre chose que les résultats », regrette le journaliste de Libération.

Il faut que je finisse le travail ☄️ pic.twitter.com/jMjHL6Q0d3 — Karim Benzema (@Benzema) January 5, 2023

Sur RMC, Kévin Diaz, ancien joueur et consultant de l'After Foot, a lui aussi fait part de son mécontentement : « Je ne reproche pas que Didier Deschamps soit sélectionneur pour les deux prochaines années, il a été en finale avec un effectif largement amoindri. Mais le souci, c’est que là c’est pour 4 ans et tu avais quand même Zinedine Zidane qui était prétendant et volontaire pour prendre l’équipe de France. Est-ce qu’on a le droit dans ce pays de penser que Didier Deschamps a fait un excellent travail, mais qu’après 10 ans, l’autre plus grand entraîneur français de ces 10 dernières années ait sa chance avec cette génération d’entraîner les Bleus ? ». Et son collègue Walid Acherchour a tapé encore plus dur lors de son émission sur WFC.

Pour le consultant, qui n'a jamais caché qu'il n'appréciait pas Didier Deschamps, il était temps de régler quelques comptes. « En 2018, on ne débat pas, car Didier Deschamps gagne, et quand il ne gagne pas, on ne débat pas non plus. Et quand il s’effondre lors des huitièmes de finale de l’Euro, on ne débat pas, car c’est un accident. A quel moment, avec Didier Deschamps, on peut débattre ? Dans une Coupe du Monde où tu as été mangé par l’Angleterre, où le Maroc est entré 28 fois dans ta surface de réparation ou pendant 80 minutes tu n’as pas existé contre l’Argentine, avant que le hourra football arrive. Tu as fait finale de la Coupe du Monde, tu as perdu cette finale, à quel moment on discute des résultats ? S’il fait 1/2 finale à l’Euro, on considère que c’est un bon résultat ? Didier Deschamps ne parle que de victoire et de gagner les compétitions, mais il a anesthésie les débats, car quoi qu’il arrive les résultats sont maquillés », s'est emporté Walid Acherchour. Pas de quoi gâcher la fête de Didier Deschamps apparu très souriant et très heureux samedi au moment de l'annonce de sa prolongation de contrat.