LdN : Pas de vengeance, la France et le Portugal font 0-0

Dans : Equipe de France.

3e journée de la Ligue des Nations - Ligue A, Groupe 3 :

Stade de France.

France - Portugal : 0 à 0.

Lors de la troisième journée de la Ligue des Nations, l’équipe de France n’a pas réussi à se défaire du Portugal malgré quelques belles occasions en deuxième période (0-0).

Dans ce remake de la finale de l’Euro 2016 entre le champion du monde et le champion d’Europe en titre, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous en première période… Car hormis le joli sauvetage de Lucas Hernandez devant Cristiano Ronaldo (24e), le maigre public du Stade de France n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après la pause, le jeu était plus actif. Mbappé (47e), qui butait sur Patricio, Joao Felix (72e), qui ne faisait pas trembler Lloris, Pepe (73e), qui se voyait refuser un but pour hors-jeu, Pogba (76e), Renato Sanches (90e) ou Cristiano Ronaldo (92e) tentaient leur chance. En vain, puisque la France et le Portugal se quittaient encore sur un triste 0-0 au terme du temps réglementaire, comme il y a quatre ans...

Avec ce match nul et vierge (0-0), le Portugal garde donc la tête du Groupe 3 de cette Ligue A avec sept unités, devant la France à la différence de buts. Les deux pays, qui se retrouveront en phase de poules de l’Euro 2021, devront donc se départager lors du match retour, le 14 novembre prochain. Mais avant de penser à ce déplacement au Portugal, la formation de Didier Deschamps devra toutefois assurer le coup en Croatie mercredi prochain, pendant que la Selecção recevra la Suède.