LdN : La France renverse la Belgique, direction la finale

Demi-finale de la Ligue des Nations :

Juventus Stadium.

Belgique - France : 2-3.

Buts : Carrasco (37e), Lukaku (41e) pour la Belgique ; Benzema (62e), Mbappé (69e sp), Theo Hernandez (90) pour la France.

Lors d’une demi-finale de Ligue des Nations complètement folle, l’équipe de France a renversé la Belgique (3-2), grâce à Karim Benzema, Kylian Mbappé et Theo Hernandez.

Trois ans après la demi-finale de Coupe du Monde remportée par les Bleus en Russie, l’équipe de Didier Deschamps voulait enfoncer les Diables Rouges lors de ces retrouvailles. Mais après un début de match compliqué, avec un incroyable arrêt de Lloris (4e) et des occasions de Pavard (8e) ou Mbappé (23e), la France encaissait l’ouverture du score. Sur un service de De Bruyne, Carrasco se jouait effectivement de Pavard avant de tromper le gardien français d’une frappe décroisée (1-0 à la 37e). Dans la foulée, Lukaku doublait la mise en puissance sous la barre après une nouvelle passe de De Bruyne (2-0 à la 41e).

Une première période sans pour la France, qui se réveillait dès le retour des vestiaires. Puisque Benzema réduisait d’abord l’écart d’un tir en pivot du gauche après un bon travail de Mbappé (2-1 à la 62e). Puis Mbappé égalisait sur un penalty (2-2 à la 69e), sifflé pour une faute de Tielemans sur Griezmann (67e). En fin de match, Lukaku pensait offrir la victoire aux Belges, mais l’arbitre annulait son but pour un hors-jeu (87e). Et c’est finalement Theo Hernandez qui délivrait la France ! Profitant d’un ballon au second poteau, le latéral des Bleus trompait Courtois d’un tir croisé du gauche (2-3 à la 90e). Grâce à ce but sur le gong, la France composte donc son ticket pour la finale de la Ligue des Nations. Dimanche, les Bleus défieront donc l’Espagne pour succéder au Portugal, premier vainqueur de la nouvelle compétition de l’UEFA.