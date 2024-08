Lacazette en athlé avec le Nigeria, son sosie a choqué

Deux jours après la demi-finale remportée par l’équipe de France olympique contre l’Egypte (3-1 ap), des téléspectateurs ont cru revoir Alexandre Lacazette en lice sur le 800 mètres en athlétisme ! En réalité, il s’agissait de l’athlète nigérian Edose Ibadin, sosie parfait de l’attaquant tricolore.

Alexandre Lacazette n’en reviendra pas lui-même. En traînant sur les réseaux sociaux, l’attaquant de l’équipe de France olympique s’apercevra que son double dispute également ces JO de Paris 2024. L’image insolite est apparue ce mercredi matin pendant les séries du 800 mètres en athlétisme. Notamment en concurrence avec le Français Gabriel Tual, vainqueur de la course, le Nigérian Edose Ibadin (31 ans) a marqué les esprits des téléspectateurs, non pas pour sa performance du jour, mais plutôt pour son incroyable ressemblance avec Alexandre Lacazette !

Wow. When did Lacazette become a Nigerian athlete https://t.co/6QKco7cg45