Dans : Equipe de France.

Impossible d’y échapper avant le lancement de la Coupe du monde, un énorme barnum médiatique a entouré les festivités des 20 ans de la victoire de la France en Coupe du monde, c’était donc en 1998. Et cela continue en France avec des galas et des matchs exhibition un peu partout. Ce sera le cas ce vendredi à Alençon (Orne) pour une soirée exceptionnelle autour de ce thème, et avec des invités de prestige. Le chroniqueur de Canal+ Julien Cazarre ne manquera ce rendez-vous pour rien au monde, et il s’est confié à ce sujet à Ouest-France, avec comme d’habitude, une bonne dose d’humour, mais aussi un souvenir vivace des difficultés rencontrées par les Bleus lors de ce Mondial.

« Je n’ai passé mon temps qu’à souffrir. À part en finale, c’était l’équipe de souffrance. Je ne me rappelle pas avoir kiffé. France - Paraguay (1-0 ap en 8es), j’ai failli avoir un cancer. France - Italie (0-0, 4-3 tab, en quarts), c’était encore pire. France - Croatie (2-1) pareil. L’extase vient du fait qu’on n’a que souffert. C’était infernal à regarder. Quelle horreur », a résumé le trublion de Canal+, qui avoue avoir beaucoup plus apprécié la victoire des Bleus deux ans plus tard, à l’Euro 2000, quand la France était peut-être alors au sommet de sa gloire, et de son football.