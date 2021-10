La hype Teji Savanier déferle sur la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très bon la saison dernière, Teji Savanier confirme sa forme resplendissante en ce début de championnat sous les couleurs de Montpellier.

Avec les départs d’Andy Delort à Nice et de Gaëtan Laborde à Rennes, le milieu de terrain de 29 ans s’est encore davantage imposé comme le leader de Montpellier. Avec 3 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Teji Savanier est sans conteste dans une très belle forme. Suffisant pour rêver d’une sélection avec l’Equipe de France, plusieurs mois après avoir disputé les Jeux Olympiques de Tokyo dans un contexte très spécial ? Jean-Michel Larqué aimerait voir ça. Sur l’antenne de RMC, l’ancien joueur historique de Saint-Etienne a plaidé en faveur d’une sélection de Teji Savanier, ce qui fera plaisir à Jonatan MacHardy, son confrère, qui pousse depuis près de deux ans pour que l’ancien maestro de Nîmes ait sa chance au moins une fois avec les Bleus de Didier Deschamps.

🎙💬 "Le petit Téji Savanier m'a bluffé. Je savais que c'était un bon joueur. Là, j'ai découvert que c'était un grand footballeur."



🇫🇷 Captain Larqué veut voir Téji Savanier en équipe de France. #rmclive pic.twitter.com/CGqsJf6fwx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 28, 2021

« Lors de Montpellier-Lens, j’ai vu un joueur exceptionnel. Savanier m’a bluffé. Je savais que c’était un bon joueur, mais c’est un grand footballeur. Je sais qu’il n’a pas les expériences souhaitées par Deschamps. Mais on pourrait le voir de temps en temps dans un rôle de véritable meneur de jeu. Il est remarquable dans toutes les zones du jeu. Il a la lucidité pour sortir les ballons, accélérer ou calmer le jeu. Il est bien meilleur que je ne l’imaginais » a avoué Jean-Michel Larqué, tout simplement bluffé par l’évolution de Teji Savanier au plus haut niveau. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps laissera sa chance en Equipe de France à un joueur n’ayant jamais disputé de match de coupe d’Europe en club, un critère souvent décisif pour l’entraîneur des Bleus. La tâche s’annonce d’autant plus difficile pour Teji Savanier que sur ce poste de milieu offensif, la concurrence est rude en Equipe de France. Mais s’il maintient ce niveau, le facteur X de Montpellier installera peut-être le doute dans l’esprit du staff tricolore.