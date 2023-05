La France y croit, le PSG dit non au miracle Katoto

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure au genou droit en juillet dernier, Marie-Antoinette Katoto n’a pas joué cette saison. L’attaquante du Paris Saint-Germain espère tout de même disputer le Mondial avec l’équipe de France féminine cet été. Mais les dirigeants parisiens comptent bien l’en empêcher.

En attendant le 6 juin, date à laquelle il annoncera sa liste pour le Mondial, Hervé Renard a de quoi s’inquiéter pour son secteur offensif. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a appris le forfait de l’ailière Delphine Cascarino après une grave blessure à un genou. Et ignore encore si les deux stars françaises du Paris Saint-Germain seront disponibles. Si l’espoir renaît pour Kadidiatou Diani, qui se remet d’une fracture de la clavicule, le technicien doit patienter pour connaître les conditions de Marie-Antoinette Katoto.

Hervé Renard ne perd pas espoir

« Les pourcentages de faisabilité sont divers. Si on parle de Kadidiatou Diani, le pourcentage sera beaucoup plus élevé. Pour Marie-Antoinette, un peu moins, confiait le sélectionneur à l’AFP cette semaine. (...) On va se donner toutes les chances. Elle est dans cet état d’esprit donc c’est bien. Mais personne n’a la réponse aujourd’hui. On fera en sorte de respecter l’aspect médical, l’aspect athlétique pour ne pas aller contre l’intégrité physique de cette joueuse qui a encore un avenir brillant devant elle. Mais si on peut l’avoir avec nous, j’en serais le premier ravi. »

@MarieKatoto lancée dans une course contre-la-montre pour sa participation au Mondial avec les #Bleues. Aucun forfait acté pour le moment, informations France Bleu Paris. 👇👇https://t.co/1L045t9O7d — France Bleu Paris (@francebleuparis) May 26, 2023

Touché à un genou pendant l’Euro l’été dernier, Marie-Antoinette Katoto n’a pas joué cette saison. L’attaquante du Paris Saint-Germain espère tout de même revenir à temps pour le Mondial qui débutera le 20 juillet. Selon les informations de France Bleu, un rendez-vous médical prévu la semaine prochaine, avec les médecins de son club et de sa sélection, sera décisif avant la décision définitive. Son forfait ne serait pas acté d’après cette source. Et pourtant, le Paris Saint-Germain, via le quotidien Le Parisien, estime que sa joueuse sera trop juste. Le club refuse de donner son feu vert pour la reprise « prématurée » de son avant-centre. Autant dire que des tensions pourraient bientôt apparaître.