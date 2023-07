La France rate son entrée dans le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Mondial Féminin 2023

Sydney Football Stadium

France et Jamaïque : 0 à 0

Opposée à la Jamaïque ce dimanche, l'équipe de France a largement dominé, mais n'a pas réussi à s'imposer (0-0). Une vraie déception pour les Bleues.

Pour son entrée en lice, l’équipe de France affrontait la Jamaïque, positionnée à la 43e position du classement FIFA. Sur le papier, les joueuses d’Hervé Renard paraissaient avoir l’avantage, mais sur la pelouse du Sydney Football Stadium cela n’a pas été aussi évident. Si les Bleues ont nettement dominé, notamment en seconde période, elles ont manqué d’imagination sur le plan offensif, mettant rarement en énorme danger Spencer, la gardienne jamaïcaine, avec seulement deux tirs cadrés dans les 45 premières minutes.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆 🤝

Les Bleues auront poussé pour ouvrir le score, en vain.



🔜 🇫🇷🇧🇷 samedi 29 juillet #FRAJAM | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/0FcLQtcWiL — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 23, 2023

Après la pause, la pression tricolore augmentait, mais là encore sans réellement déstabiliser la défense d’une équipe de Jamaïque plus courageuse qu’exceptionnelle. Sur un terrain devenu glissant en raison du déluge qui s’est abattu sur Sidney, la France monopolisait le ballon et le match se transformait en un attaque-défense. Les Bleues pensaient bien avoir trouvé la faille à la toute fin de match, mais sur un centre de Becho la reprise de Diani percutait la transversale, puis le poteau et retombait devant la ligne du but (89e). Dans le temps additionnel, la Jamaïque se retrouvait à dix, Shaw étant expulsée après un deuxième carton jaune (90e+2). Cela ne changeait pas le scénario de ce match, la France entrant dans ce Mondial par un match nul (0-0) forcément décevant. Lors des prochaines rencontres, les Tricolores affronteront le Brésil et le Panama.