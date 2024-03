La France plutôt que l'Algérie, Adli n'a pas trahi ses idées

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Attendu pour intégrer le milieu de terrain de l'Algérie, Yacine Adli a surpris les supporters algériens en annonçant son intention de représenter la France. Un choix qu'il justifie et assume désormais.

L'Algérie n'aura pas deux milieux de terrains du Milan AC dans ses rangs. Après Ismael Bennacer, Yacine Adli était attendu chez les Fennecs dans un futur proche. Régulièrement en contact avec l'ancien sélectionneur Djamel Belmadi, Adli devait porter la tenue blanche et verte de l'Algérie sans l'ombre d'un doute. Néanmoins, il y a quelques semaines, ce fut la douche froide pour les supporters algériens. L'ancien bordelais a avoué publiquement vouloir représenter l'Equipe de France sur la scène internationale. Le joueur de 23 ans a assumé cette décision sur X, postant un long message argumenté.

Yacine Adli oublie définitivement l'Algérie

« Pour clarifier mes dernières déclarations et éviter de répandre des mensonges à mon égard je tiens à revenir sur certains points », a t-il débuté avant d'argumenter en quatre points. « 1. J'ai dit que mon objectif était de jouer au plus haut niveau, ce qui ne veut pas dire que la sélection algérienne n'est pas le très haut niveau, mais simplement que le challenge est plus élevé pour moi de vouloir rejoindre l'équipe de France. 2. J'ai dit que j'avais eu une discussion avec M. Belmadi, avec qui j'ai échangé longuement sur plusieurs sujets mais très peu de football, j'ai dit qu'à mon sens son départ serait une perte pour la sélection. Mais je n'ai jamais dit que son départ changeait quelque chose à ma décision, comme je n'ai jamais dit à quiconque que je souhaitais rejoindre la sélection auparavant », a t-il indiqué.

Que la paix soit sur vous 🤲🏼 pic.twitter.com/nOZS8qFyD0 — Yacine Adli (@AdliYacine7) March 23, 2024

Il a poursuivi en ajoutant que sa décision était irrévocable. « 3. J'ai préféré être honnête et transparent sur ma décision plutôt que jouer la carte de l'indécision, je ne suis qu'un joueur banal avec mes objectifs et que je réussisse à les atteindre ou non, cela ne changera rien à ma personne. 4. Inutile de me dire que les portes de la sélection me sont ouvertes ou non. Avec mes déclarations elles se sont fermées quoi qu'il advienne. J'ai de la fierté et surtout qu'une parole, sûrement mon côté algérien. Que la paix soit sur vous », a t-il conclu. S'il lui reste beaucoup de chemin à parcourir en vue d'intégrer l'Equipe de France, Yacine Adli a 23 ans et tout le temps pour renverser la situation.