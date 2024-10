La France ou rien, Zidane recale l’Arabie Saoudite

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Libre depuis plus de trois ans, Zinedine Zidane a fait l’objet d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour le poste de sélectionneur. Mais le champion du monde 1998 n’est pas du tout emballé par cette destination.

Sur le point de renvoyer Roberto Mancini, la fédération saoudienne de football rêve de Zinedine Zidane pour succéder à l’entraîneur italien. Le champion du monde français est sans club depuis son départ du Real Madrid il y a trois ans, malgré des rumeurs l’envoyant au PSG, à Manchester United ou encore à la Juventus Turin ces dernières années. L’opportunité est trop belle pour ne pas la tenter dans le camp saoudien, mais il n’y a quasiment aucune chance de voir Zinedine Zidane sur le banc de la sélection saoudienne selon les informations de Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC, le très bon ami de « Zizou » a fait savoir que l’ex-coach du Real Madrid n’était pas intéressé par cette destination, lui qui rêve toujours de prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France.

Zidane attend toujours les Bleus

« Il n’ira pas, il n’ira jamais. S’il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut. Je lui ai déjà posé la question : 'pourquoi tu ne communiques pas ?', il me dit : 'pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une saucisse et je dois confirmer, informer, dire que je ne suis pas dispo ?' Il est tranquille chez lui, il ne demande rien à personne » a révélé Christophe Dugarry, pour qui Zinedine Zidane semble donc attendre le coup de fil de la Fédération française de football, sans chercher d’autre poste pour le moment. Comme il l’a toujours fait savoir à sa garde rapprochée, l’ancien meneur de la Juve et de Bordeaux n’ira pas n’importe où et préfère donc rester libre que de prendre un poste qui ne le tente qu’à moitié. L’Arabie Saoudite peut donc définitivement dire adieu à la piste Zidane.