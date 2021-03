La France fait un pas ves le Qatar, merci Griezmann !

Dans : Equipe de France.

Mondial 2022 - Qualifications

Stadion Grbavica (Sarajevo)

France bat Bosnie-Herégovine : 1 à 0

But : Griezmann (60e) pour la France

Grâce à un but de l'inévitable Griemann, la France s'est imposée (0-1) face à la Bosnie et a pris un premier avantage dans la course au Mondial 2022.

En quête d'un ticket pour le Qatar, la France passait un deuxième test important dans son groupe une semaine après avoir concédé le nul contre l'Ukraine. En déplacement à Saravo, les champions du monde n'ont pas régalé, loin de là, mais ils ont fait l'essentiel en s'imposant. Durant une première période ennuyeuse, il a fallu un Lloris énorme pour éviter l'ouverture du score par Ahmedhodzic, dont la reprise de la tête à bout portant était sortie par le portier tricolore (27e).

En seconde période, les Bleus haussaient (un peu) le ton, et cela suffisait pour que Griezmann ouvre le score suite à centre signé Rabiot (0-1, 60e). Pour son 46e match consécutif avec l'équipe de France, l'attaquant français du Barça signait là son 35e but avec la France, se classant désormais quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant David Trezeguet (34) et à six buts de Michel Platini. La formation de Deschamps tenait bon et remportait un précieux succès puisque dans le même temps l'Ukraine était tenue en échec par Kazakhstan (1-1). Au classement du groupe D, les Bleus comptent désormais 7 points, tandis que l'Ukraine, deuxième, est à quatre longueurs.