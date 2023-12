La FFF trop peureuse, la France doit gifler l'Europe

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Depuis samedi, la France connaît son groupe pour le premier tour de l'Euro 2024. Son objectif a aussi été fixé par le président de la FFF, Philippe Diallo : une demi-finale au moins. Kévin Diaz n'apprécie pas cette aussi faible ambition de Philippe Diallo.

Si la France n'était pas complètement satisfaite de son groupe D pour le premier tour de l'Euro 2024, qu'elle se rassure. Autrichiens, Néerlandais, Polonais et Gallois notamment avaient encore plus la gueule de bois. L'Equipe de France apparaît comme le principal favori au titre pour la grande majorité des observateurs européens. Avec une superbe génération guidée par Kylian Mbappé et la maîtrise d'un Didier Deschamps sur le banc, ces Bleus ont tout d'un ogre annoncé. Surtout, ils arrivent dans la peau du vice-champion du monde en titre. Le titre de champion d'Europe, seul scénario possible pour l'Equipe de France ? Non, répond Philippe Diallo.

Philippe Diallo pas assez ambitieux pour la France ?

Le président de la FFF était interrogé sur l'objectif qu'il fixe aux Bleus en Allemagne. Le nouveau boss du foot français s'est montré assez prudent et mesuré. « Pour toutes les sélections, je fixe l’objectif d’atteindre le dernier carré. Et quand vous êtes dans le dernier carré, il peut y avoir une ambition supplémentaire », a t-il indiqué en précisant qu'un Euro était plus relevé qu'une coupe du monde à ses yeux. Des propos qui ont fait bondir Kévin Diaz sur RMC. Ce dernier ne comprend pas que Philippe Diallo se refuse à fixer le titre comme objectif, ce qui serait logique au vu du niveau des Bleus.

🗣 : "Tu es l'Equipe de France, tu y vas pour gagner".@kevindiaz11 revient sur les déclarations de Philippe Diallo, président de la FFF. pic.twitter.com/NGwMxTFZ1A — After Foot RMC (@AfterRMC) December 2, 2023

« Moi je comprends pas en fait. T’es l’Équipe de France, t’es finaliste de la Coupe du monde, tu te dis que ton objectif c’est le dernier carré ? Non ! Après il ne s’agit pas de dire que tu vas gagner la compétition, il ne s’agit pas de dire que tu vas rouler sur tout le monde. Mais quand même ! L’Equipe de France y va pour gagner ! Après si tu gagnes pas, c’est pas pour cela que c’est une catastrophe mais t’y vas pour gagner », a t-il analysé dans l'After Foot. L'ambition du consultant est normale au vu du statut de la France depuis 2018. Néanmoins, il faut lui rappeler que les Bleus ont souvent déçu quand ils étaient placés largement au-dessus des autres, en 2002 et en 2021 notamment.