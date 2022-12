Le boycott c’est terminé, la France à fond derrière les Bleus !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Plus personne en France ne parle d’un boycott de la Coupe du monde au Qatar alors que les Bleus jouent ce mercredi une demi-finale face au Maroc.

Ce mercredi soir, l’Equipe de France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. En cas de succès, les hommes de Didier Deschamps iront défier l’Argentine en finale dimanche avec l’incroyable opportunité de remporter le Mondial une deuxième fois de suite. Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont à quelques instants de potentiellement marquer l’histoire du football mondial et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus ont désormais tout un pays derrière eux. En effet, l’appel au boycott de la Coupe du monde au Qatar apparait maintenant très loin et selon un sondage réalisé par l’institut Elabe pour BFM TV, l’opinion publique est à fond derrière l’équipe de France avant ce choc face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi soir (20h sur TF1 et BeInSports).

L'Equipe de France fait l'unanimité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Preuve de l’optimisme et de la confiance qui règne chez les supporters français avant ce match, 85 % des personnes interrogés se montrent confiants et annoncent une victoire de la France sur le Maroc ce mercredi soir. Plus confiants encore, 64 % des Français interrogés pensent que les Bleus seront champions du monde dimanche face à l’Argentine. Seulement 21 % de pessimistes pensent en revanche que la France va gagner sa demi-finale mais va perdre en finale contre les coéquipiers de Lionel Messi. Au-delà de l’aspect purement sportif, les Bleus de Didier Deschamps ont encore une fois conquis le cœur des Français. En effet, 84 % des sondés ont une image très positive de l’Equipe de France. Un chiffre qui monte à 96 %, une quasi-unanimité, chez les amateurs de football. Au niveau des individualités, trois joueurs ressortent comme les préférés des Français : il s’agit sans surprise de Kylian Mbappé, d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud, lesquels devancent Hugo Lloris. A quelques heures du match contre le Maroc, les Bleus savent en tout cas qu’ils peuvent compter sur un pays à fond derrière eux et totalement acquis à leur cause.