Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, TF1 a pris la décision de diffuser le match amical France-Canada avec un léger différé d’une quinzaine de minutes en raison de la bouillante actualité politique.

Ce dimanche, les fans de football et de l’Equipe de France ont eu la mauvaise surprise de voir que la soirée politique de TF1 a pris le dessus sur le match des Bleus face au Canada. Le coup d’envoi de la rencontre avait déjà été décalé à 21h15 en raison des élections européennes, mais le résultat du scrutin et l’annonce d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée Nationale a totalement chamboulé les plans de la première chaîne. Priorisant l’actualité politique bouillante, TF1 a poursuivi sa soirée politique jusqu’à 21h30 alors que le match des Bleus avait commencé sur les coups de 21h15.

C'est terminé à Bordeaux. Les Bleus concèdent le match nul face au Canada (0-0).



🔜 Prochain rendez-vous le 17 juin pour le premier match de l'EURO 👊#FRACAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vNbwrJyBg2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2024

Résultat des courses, la dernière rencontre de préparation des Bleus avant l’Euro a ensuite été diffusée avec un léger différé, qui n’a pas été rattrapé à la mi-temps puisque 15 minutes de publicités ont été diffusées à la pause. Interrogé par Le Parisien, un cadre de TF1 a réagi à ce choix ayant suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. « L'actualité prime toujours. Et l'actualité principale, c'est évidemment la dissolution. Donc c'est normal d'informer les téléspectateurs. L'erreur aurait été de ne pas le faire » a lancé le cadre de la première chaîne.

Les élections plutôt que France-Canada, TF1 assume

Le manque de clarté de TF1 vis à vis des supporters de l’Equipe de France a également été critiqué car la chaîne a fait comme si de rien était, avec les commentaires de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu dans les conditions du direct. Sur les réseaux sociaux, la chaîne a également fait comme si la rencontre diffusée sur TF1 était en direct alors qu’il y avait en réalité un différé de plus de dix minutes. Durant la soirée politique, seul le présentateur Gilles Boulleau a rapidement glissé que la rencontre France-Canada allait être diffusée avec un léger différé à partir de 21h30, avant qu’un bandeau informatif mais furtif ne confirme cette information. Drôle de soirée donc pour les fans de football, qui auront au moins été informés de la situation politique du pays après un dimanche soir agité au plus haut sommet de l’Etat.