La Chaine L’Equipe envoie un tacle salé à Sylvain Ripoll

Thierry Henry est devenu sélectionneur des Espoirs français, et La Chaine L'Equipe en a acheté les droits de diffusion. Un lien direct et assumée par la chaine de la TNT.

Sélectionneur des Espoirs de l'équipe de France jusqu’au début de la saison, Sylvain Ripoll a payé les mauvais résultats avec la déroute aux Jeux Olympiques de Tokyo dans des conditions difficiles, mais surtout l’échec à l’Euro Espoir de l’été dernier, où la France s’est faite sortir en quarts de finale par l’Ukraine sur le score de 3-1 malgré l’ouverture du score de Rayan Cherki. L’ancien coach du FC Lorient notamment a donc pris la porte, et dans la foulée, Thierry Henry a été désigné sélectionneur des Espoirs. Il sera attendu au tournant lors des Jeux Olympiques de Paris, et le champion du monde 1998 a pu se rendre compte lors des dernières sorties que rien n’était gagné d’avance avec une sélection toujours aussi irrégulière.

Néanmoins, le simple fait que Thierry Henry ait pris les commandes des Espoirs a provoqué un engouement indéniable, puisque La Chaine L’Equipe a acheté les droits alors que cela n’aurait tout simplement pas été le cas avec le précédent sélectionneur. Un tacle sévère mais assumé par la chaine de la TNT. « Thierry Henry a été le facteur X, un élément déclencheur dans l'acquisition des droits de diffusion, même si je garde en tête qu'il ne joue pas. On n'aurait jamais lancé un programme autour de Sylvain Ripoll, on n'aurait jamais fait de débats sur ses choix et on n'aurait jamais diffusé ses points presse en direct. Thierry Henry nous raconte à lui seul une histoire autour des Espoirs qu'on avait auparavant un peu de mal à identifier. Il est incollable sur tous ses joueurs et dès que tu poses une question, c'est toi qui es obligé de l'arrêter... Il est toujours aussi précis, prolixe et pour nous médias, c'est formidable », explique Jérome Saporito, le directeur du pole télé de L’Equipe. Une façon de jouer franc jeu, même si Thierry Henry n’est plus celui qui marque les buts sur le terrain. Néanmoins, cela fait un entraineur emblématique et un champion du monde sur le banc des Bleuets, et visiblement cela compte énormément pour les diffuseurs, qui se félicitent des audiences des matchs des tricolores jusqu’à présent.