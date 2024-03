L'hommage à Michel Hidalgo honteusement gâché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Figure légendaire du football français, Michel Hidaldo est décédé il y a quatre ans et la FFF souhaitait lui rendre hommage mardi en marge de France-Chili. Tout a été gâché.

Le 26 mars 2020, Michel Hidalgo s’éteignait à l’âge de 87 ans, et quatre ans plus tard, Philippe Diallo tenait à rendre hommage à celui qui a été l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football français, menant les Bleus au premier titre de leur histoire, lors de l’Euro 1984. Le président de la Fédération Française de Football étant de passage à Marseille à l’occasion du match entre la France et le Chili au Vélodrome, il avait organisé un dépôt de gerbe sur la tombe de Michel Hidalgo, lequel est enterré dans un cimetière du 12e arrondissement de Marseille, une ville qui lui était très chère. A cette occasion, Philippe Diallo était accompagné de la veuve de Michel Hidalgo et de quelques membres de la FFF. Mais il y a eu une très mauvaise surprise pour ce petit groupe qui tenait à rendre hommage à l’ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur de l’OM.

Michel Hidalgo n'a pas eu l'hommage attendu

Pensées pour le grand Michel Hidalgo, décédé il y a tout juste 4 ans.



Pionnier de l'ère Tapie après avoir écrit des pages capitales de l'histoire du foot français, il ne quittera plus cette ville qu'il n'a jamais cessé d'aimer...jusqu'à se faire inhumer vêtu de la tenue du club. pic.twitter.com/2Iwt4eDutS — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) March 26, 2024

En effet, sur place, ils ont trouvé les portes du cimetière closes. Impossible de rentrer et de déposer la gerbe de fleurs sur la tombe de Michel Hidalgo, et cela en raison d'un arrêté municipal qui imposait la fermeture des cimetières de la ville en raison des intempéries et surtout du vent. « Le directeur des cimetières de la municipalité s'est montré inflexible jusqu'au bout, frôlant la mauvaise foi et manquant d'humanité, malgré l'absence de vent en cette fin d'après-midi et malgré l'intervention de deux élus de bords différents qui ont tout tenté pour que cet hommage ait bien lieu sur la tombe d'Hidalgo », regrette La Provence, qui précise cependant qu'un employé municipal a pris la gerbe de fleurs afin de la déposer sur la tombe de Michel Hidalgo.