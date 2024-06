L’Euro l’ennuie, Will Still veut seulement emmerder la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En tant que passionné de football, Will Still a prévu de regarder le huitième de finale de l’Euro entre l’équipe de France et la Belgique. Mais le Belge, peu emballé par les matchs du tournoi, ne soutiendra les Diables Rouges que pour chambrer son vestiaire au Racing Club de Lens.

Peu adepte de la langue de bois dans ses conférences de presse, Will Still a frappé fort d’entrée. Pour son premier passage devant les médias depuis sa nomination, le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens n’a pas mesuré ses mots au moment de commenter l’Euro. L’ancien coach du Stade de Reims regarde attentivement les rencontres pour repérer d’éventuelles recrues, ou peut-être s’inspirer de choix tactiques de la part de ses homologues. Mais pour le moment, Will Still n’est pas du tout emballé par le spectacle offert en Allemagne.

« J'ai regardé beaucoup de matchs de l'Euro. Après on ne va pas se mentir, on s'emmerde un peu, a lâché le technicien devant les journalistes. C'est pas ouf l'Euro. J'espère que sur la phase à élimination directe ça va s'emballer un peu. Forcément on a un œil attentif sur tout, il n'y a pas eu de matchs exceptionnels jusqu'à maintenant mais on a nos yeux bien ouverts sur les différentes possibilités, que ce soit en termes de joueurs ou en termes de plans de jeu. » On pouvait au moins penser que le huitième à venir entre l’équipe de France et la Belgique l’intéresserait plus particulièrement.

L'Angleterre prend cher

Mais le Belge soutiendra uniquement les Diables Rouges pour mieux chambrer ses joueurs. « Par fierté, j'ai envie de dire que j'espère que la Belgique va gagner, mais c'est vraiment pour vous emmerder. Parce que je pense qu’en début de compétition les Belges n'étaient pas fous, à l'image de l'Euro. J'aime bien charrier les gens, donc si la Belgique gagne, ça me donne une carte en plus pour chambrer dans le vestiaire. Je sais que les gens disent que je suis Belge, mais je suis beaucoup plus l'équipe anglaise, qui est catastrophique, on va pas se mentir », a encore taclé Will Still, déjà en grande forme.