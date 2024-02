L'Euro c'est fini pour lui, Deschamps enregistre un premier forfait

Touché au genou contre Manchester United dimanche, Boubacar Kamara était assuré de louper les prochaines semaines. Il gardait cependant un mince espoir de jouer l'Euro 2024. Mais, les médecins viennent de définitivement détruire son rêve.

Déjà une option en moins pour Didier Deschamps au milieu de terrain. Le sélectionneur de l'Equipe de France sait déjà qu'il ne comptera pas sur Paul Pogba à l'Euro 2024. L'incertitude demeure aussi concernant N'Golo Kanté qui évolue à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite. Ces derniers mois, Deschamps utilisait donc Boubacar Kamara en bleu. Mais, l'ancien marseillais ne verra pas l'Allemagne. Blessé au genou contre Manchester United dimanche dernier, Kamara est touché aux ligaments croisés. La durée de son indisponibilité n'était toutefois pas connue, le laissant dans la course à l'Euro 2024. Néanmoins, Unai Emery a mis fin au suspense ce vendredi.

Le manager d'Aston Villa a révélé la date du retour sur les terrains pour Boubacar Kamara. Malheureusement pour le joueur formé à l'OM, il reviendra bien après l'Euro 2024. « Sa blessure touche le ligament croisé antérieur et il sera absent jusqu’à la fin de la saison. Peut-être plus, ou moins, il reviendra en septembre ou en octobre. Quand les joueurs sont blessés pour longtemps, c’est la pire chose dans le football », a t-il indiqué en conférence de presse.

🟣🔵⚠️ Unai Emery: "Boubacar Kamara will be out until September/October".



"Diego Carlos will also be out for next 3-4 weeks".



"Tyrone Mings and Emiliano Buendia are ruled out for the season, we hope for their return to training shortly before". pic.twitter.com/r4BnUKX8VA